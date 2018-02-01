Общество

Ни в одном муниципалитете Псковской области нет дефицита лекарств - Вера Емельянова

Начало работы по выплатам ежемесячных пособий на первого ребенка и вопрос лекарственного обеспечения льготных категорий граждан рассматривался сегодня, 2 февраля, на совещании первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой с заместителями глав муниципальных образований региона, курирующими вопросы социальной сферы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региона, в видеоконференцсвязи также приняли участие руководители профильных региональных комитетов и управления.

В ходе заседания прозвучало, что на сегодняшний день ежемесячные пособия на первого ребенка получили 6 семей из Великих Лук, Невеля, Красногородского и Струго-Красненского районов. Размер пособия на первого ребенка в нашей области составляет 10 652 рубля.

«Принятые ранее решения о поддержке семей со вторым, третьим и последующими детьми сохраняются. По-прежнему выплачиваются федеральный и региональный маткапитал, при рождении третьего ребенка выделяются бесплатные земельные участки», ‒ сообщил начальник главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян. Он также высказал мнение, что работа по поддержке семей с новорожденными детьми должна активно проводиться на всех уровнях власти, включая муниципальный. В этой связи он поручил руководителям продумать возможные муниципальные меры поощрения семей с детьми.

Рассматривая вопрос лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, Вера Емельянова подчеркнула, что в настоящий момент регион обеспечен запасом медикаментов на полтора месяца вперед и ни в одном муниципалитете нет дефицита лекарств.

Особое внимание первый заместитель губернатора обратила на выполнение поручений, сформулированных в указах президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Она отметила, что процент исполнения «майских» указов в части повышения зарплат работников бюджетной сферы по итогам прошлого года высокий. Задача на этот год - выполнить данные поручения в полном объеме. «Эту ситуацию мы будем мониторить ежемесячно», ‒ подчеркнула она.

В завершение совещания представители каждого муниципального образования отчитались о выполнении прогнозных показателей по зарплате бюджетников за январь.