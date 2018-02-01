Общество

В «Доме офицеров» отдали дань памяти защитникам Сталинграда

Около 600 человек, ветеранов и школьников, собрались в концертном зале «Дом офицеров» на мероприятии, посвященном 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Генерал-майор вооруженных сил Борис Александрович Донец призвал не забывать массовый героизм советских воинов в битве под Сталинградом. Именно Сталинградская битва - решающее сражение всей Второй Мировой войны, после которого началось наступление советских войск.

Перед ребятами и слушателями старшего поколения выступил руководитель общественной организации «След Пантеры» Корольков Геннадий Владимирович. Именно под его руководством ведется поиск погибших защитников Отечества и организуются международные «Вахты памяти».

Минута молчания, акапельное пение, торжественное исполнение стихов и танец «Сухопляс» (о русских женщинах войны, о их силе, стойкости) и, в заключении, совместное исполнение песни «День Победы» - так все участники мероприятия отдали дань памяти защитникам Сталинграда.