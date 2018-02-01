Общество

Развивающие игры подарили дедовичскому детсаду на 30-летие

Дедовичский детский сад «Ручеек» получил от местного отделения партии «Единая Россия» в подарок на 30-летие 20 наборов развивающих игр - по два в каждую группу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Этот детский сад в поселке Дедовичи был открыт 30 лет назад, и почти 10 лет им руководит секретарь первичного отделения «Единой России» Татьяна Демина. Кроме того, половина коллектива учреждения – представители партии.

«Ручеек» по праву считается одним из лучших детских садов в Дедовичском районе, здесь применяются самые передовые методы дошкольного образования», - отметила секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Петрова.

Затем гости из «Единой России» передали детям подарки. Финальным аккордом мероприятия стал музыкальный спектакль в исполнении воспитанников детского сада.