Общество

Псковская область участвует во Всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ЕГЭ

Первого февраля завершилась регистрация участников ЕГЭ-2018. Всего для участия в ЕГЭ подано 2923 заявления. Как и в предыдущие годы, наибольшей популярностью пользуются ЕГЭ по профильной математике, обществознанию, физике и истории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном государственном управлении образования.

В управлении отметили, что в 2018 году существенных изменений для участников ЕГЭ не будет. С 2018 года на ЕГЭ повсеместно будет использоваться технология печати контрольных измерительных материалов и бланков в пунктах проведения экзамена. В Псковской области данная технология используется уже в течение 2-х лет на досрочный и дополнительный периоды (март-апрель и сентябрь) в одном пункте МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1».

В связи с применением к данной технологии в Псковской области во всех пунктах проведения проходит подготовка уже с начала учебного года: подготовлена техника, проведены тренировки и обучения технических специалистов пунктов проведения экзамена, все работники пунктов проведения приняли участие в очных семинарах и вебинарах по изучению новой технологии.

Использование печати КИМ в аудиториях позволит максимально исключить человеческий фактор в процедуре экзамена и увеличить объективность экзамена. В настоящее время приобретается необходимое для пунктов проведения техническое оборудование. Обеспеченность техникой пунктов проведения к данной процедуре в 2018 году будет 100%.

Рособрнадзором запланированы Всероссийские тренировочные мероприятия, в которых участвуют и пункты проведения экзамена Псковской области. 2 февраля такая тренировка прошла в шести ППЭ. Выпускники Красногородской средней школы, Бежаницкой средней школы, Средняя школа № 7 им. В.Н.Пушкарева, Новоржевской средней школы, Пушкиногорской средней общеобразовательной школы им. А.С.Пушкина и Себежской средней общеобразовательной школы сегодня напишут ЕГЭ по русскому языку. Результаты станут известны к 18 февраля.

Следующее тренировочное мероприятие будет проходить по профильной математике 14 марта 2018 года и 17 мая 2018 года по обществознанию, в них будут участвовать все пункты проведения области

В управлении образования подчеркивают, что результаты ЕГЭ в Псковской области стабильные, аномальных - нет. В 2017 году было 20 участников ЕГЭ с максимальным результатом (100 баллов) традиционно: по русскому языку - 8, по литературе - 5, по химии - 4, по физике, информатике, обществознанию - по одному.

В 2016 году был 21 стобалльник: по русскому языку - 15, по литературе - 2, по физике, математике (профильный уровень), химии, истории - по одному. В 2015 году - 7 по русскому языку , 4 - по химии, 1 - литературе и биологии.

В 2017 году было выявлено 2 нарушения порядка проведения ЕГЭ, тогда как в 2016 году было зафиксировано 4.

Технологическое обеспечение ЕГЭ: 35 ППЭ - печать КИМ и сканирование, видеонаблюдение он-лайн в 85 %, металлодетекторы во всех ППЭ, 4 ППЭ - иностранные языки в устной форме.