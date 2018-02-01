Общество

Великолучан - бывших малолетних узников концлагерей поздравили с 75-летием освобождения города

Ежемесячно около 70 бывших малолетних узников концлагерей, проживающих в Великих Луках, встречаются в ДК ЛК, чтобы пообщаться за накрытыми столами, посмотреть концерт художественной самодеятельности клуба «Судьба», пообщаться, попеть песни, потанцевать, встретиться с интересными людьми. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста.

«Многие на этих мероприятиях познакомились и даже подружились. А это так важно для человека, если он одинок или находится в социальной изоляции! Мы стремимся к тому, чтобы люди, пережившие в детстве оккупацию, чужбину и плен не были забыты сейчас, ведь с каждым годом их становится всё меньше», - отметили организаторы.

Встреча «Январь 43-го года мы помним и в сердце храним», прошедшая 25 января, объединила всех общей темой 75-летия освобождения Великих Лук. С юбилейной датой собравшихся поздравила представитель администрации города Екатерина Панова. Как представитель молодого поколения, она выразила уважение к людям, перенесшим трудные военные годы, к их прошлому. Благодарность матерям бывших малолетних узников, сохранившим своих детей и поздравление с праздником прозвучали от руководителя проекта, председателя Великолукского отделения Красного Креста Галины Парфененковой.

Три человека из числа бывших малолетних узников были награждены медалями «75 лет освобождения города Великие Луки»: Владимир Кузьменков, Людмила Гутева и Елена Парфёнова. Все они причастны к восстановлению города из руин, они поднимали новые заводы и фабрики. Председатель Совета бывших малолетних узников Анатолий Самушенков поздравил их с достойной наградой и пожелал всем присутствующим здоровья и долголетия.