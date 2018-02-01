Общество

Бывшие малолетние узники могут записаться в «Школу здоровья» в Великих Луках

На базе Великолукского отделения Красный Крест начали проходить занятия «Школа здоровья», которые ведёт врач, заведующая Центром Здоровья Алла Залепа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении РКК, уже прошло 3 занятия, на которых в доступной форме даются квалифицированные советы по различным проблемам здоровья пожилых.

Не остаются без внимания вопросы профилактики и здорового образа жизни. Здесь можно научиться ведению домашнего журнала здоровья и узнать много полезного для себя.

Записаться в «Школу здоровья» и стать участником мероприятий нашего проекта может любой человек со статусом «бывший малолетний узник».

«Бывших малолетних узников концлагерей, проживающих в нашем городе объединяет не только собственная организация – Совет. Второй год этих людей связывает и проект Великолукского отделения Российского Красного Креста под названием «Поддержка людей, пострадавших от национал-социализма, проживающих в г. Великие Луки и активизация деятельности местной организации бывших узников фашистских концлагерей», - рассказала координатор проекта Лилия Сафронова.

Добавим, что проект осуществляется в рамках благотворительной программы «Место встречи: диалог» при поддержке Фонда «Память, ответственность и будущее», САF Россия.