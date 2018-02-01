Общество

«Акценты» Донецкого: семеро против Путина, оплеухи за Сталина и оскандалившийся музей

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Отфильтровали. Из семидесяти претендентов, заявивших о своих президентских амбициях, осталось восемь.

За Родину, за Сталина! Журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в прямом радиоэфире.

Куда, куда вы удалились? Директор Псковского музея-заповедника ушел с поста по собственному желанию.

Ну что ж, сегодня можно подвести первые итоги избирательной кампании-2018. Такой серьезный «фильтр» как сбор подписей избирателей сделал свое дело: всего восемь претендентов на пост президента России продолжат участие в предвыборной гонке. Отсев более чем показательный и эффективный.

Напомню, что в прошлом году о своих амбициях стать кандидатом в президенты страны заявляли аж 70 человек - 24 от партий и 46 самовыдвиженцев. Затем почти половина из публично заявившихся успешно отсеялась: только 36 кандидатов представили документы в ЦИК для выдвижения. К сбору подписей после рассмотрения документов смогли приступить уже 16 кандидатов, то есть число претендентов опять уполовинилось.

Наконец, к вечеру 31 января выяснилось, что собрать подписи удалось лишь шести кандидатам. Это — председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, шоувумен Ксения Собчак от «Гражданской инициативы», Максим Сурайкин от «Коммунистов России», председатель «Партии роста» Борис Титов, лидер «Яблока» Григорий Явлинский и самовыдвиженец Владимир Путин. Плюс еще два кандидата от парламентских партий: Павел Грудинин от КПРФ и Владимир Жириновский от ЛДПР были зарегистрированы сразу; согласно закону, им подписи собирать не надо.

Итого получилось — восемь. Кому как - «омерзительная» или «восхитительная» — восьмерка. Теперь «сюрпризы» если и возможны, то только в сторону сокращения числа участников президентской гонки, в том случае, если эксперты Центризбиркома заподозрят чьи-то подписи в подделке, или кто-то решит снять свою кандидатуру, однако наблюдатели сходятся на том, что в окончательный бюллетень, скорей всего, и войдут все восемь выше перечисленных кандидатов.

Не обошлось и без конфузов, из коих я бы выделил два. Сначала певица и телеведущая Екатерина Гордон, возможно, поняв, что поддержавшая ее «Партия добрых дел» не осилит сбор требуемых ста тысяч подписей, обрушилась с критикой на всю избирательную кампанию и лично президента Путина. А в среду удивил психолог и бизнес-тренер Михаил Козлов, выдвинутый от «Партии социальной защиты»: вместо подписей избирателей он принес в ЦИК 25 пачек чистой бумаги, завернутых в подарочную упаковку, что можно было бы считать тонким троллингом Центризбиркома, кабы не выглядело столь глупо.

При этом один из самых амбициозных претендентов, который, я уверен, свои 100 тысяч подписей уж точно бы собрал, Алексей Навальный остался в числе «лузеров», и теперь перед его штабами на местах стоит одна единственная задача — чем занять сторонников, чтобы не разбежались. Объявленная Навальным «забастовка избирателей» пока не сильно впечатляет, допустим, в многомиллионной Москве на акцию «забастовщиков» пришло, по разным оценкам, от одной до трех тысяч человек, что, согласитесь, курам и Кремлю на смех.

Тут немного нужно сказать о митинговой активности, которая так или иначе лихорадит столицы и провинцию вот уже без малого год. Все-таки Навальный и его сторонники своими уличными акциями стимулируют политическую движуху и других партий, как системных, так и несистемных. И прежде всего реагировать приходится «партии власти» и ее многочисленным «сателлитам», которые занимают митинговые площадки.

Так, 3 февраля «Трезвая Россия» опять устраивает в Пскове на площади Ленина акцию в защиту российских олимпийцев. В свою очередь, псковский обком КПРФ анонсирует у памятника «Пушкин и крестьянка» аж два митинга в поддержку своего кандидата Грудинина — 3 и 5 февраля. После долгого перерыва, в субботу, организует свой митинг и немного подзабытая «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. В Пскове, у того же Пушкина и няни на остановке «Летний сад» соберутся сторонники пересмотра итогов приватизации под названием «Отобрать и поделить».

Как сообщается на сайте запрещенных экс-нацболов «Другой Псков»: «Другая Россия» полагает, что России нужны не выборы, а передел собственности в интересах большинства.<...>. Участники митинга также выскажут свое отношение к «кремлевскому докладу» американской администрации, в который попала значительная часть миллиардеров из российского списка Forbes».

Что до предстоящих выборов, то уже очевидно, что они пройдут в штатном и предсказуемом для Кремля режиме. В гипотетический второй тур верят только самые упертые оптимисты из лагеря кандидата от КПРФ Грудинина, а вот, скажем, Григорий Явлинский более реалистичен.

На этой неделе знатный «яблочник» прибыл с двухдневным визитом на Псковщину и в своих выступлениях перед разными аудиториями несколько раз публично подтвердил, что не сомневается в победе Путина, мол, он в любом случае возьмет «свои 146%».

На что же тогда надеется «яблочный» кандидат и почему продолжает участвовать в кампании? Как объяснил Явлинский, его задача набрать как можно больше голосов избирателей. Если это будет миллионов десять, то власть якобы будет считаться с требованиями оппозиции. Скептики, конечно, скажут, что Явлинский переоценивает свои электоральные возможности; тренд таков, что избиратель «Яблока» от выборов к выборам неизменно сокращается. Однако если внимательней взглянуть на итоговый список претендентов, то неожиданно обнаружишь, что в либерально-демократическом сегменте у Явлинского нет сильных конкурентов (не считать же таковыми явных спойлеров Ксюшу Собчак и Титова!).

Впрочем, не будем делать скоропалительных выводов. Прогнозы, как известно, дело крайне неблагодарное. Активная, с широким выходом на федеральные СМИ, фаза избирательной кампании стартует лишь через две недели, а там, в горниле живого эфира многое выглядит несколько иначе. Грубо говоря, срываются маски, и ничтожества предстают ничтожествами, а люди, умеющие держать полемический удар, набирают очки. Может, и вправду, последние станут первыми?

Пока же живые эфиры дарят нам впечатления несколько иного свойства. На этой неделе много шума в сети наделала драка в прямом эфире одной из радиостанций двух именитых журналистов и по совместительству членов Совета по правам человека при президенте России — Николая Сванидзе и Максима Шевченко. Разговаривали о сталинизме, и в какой-то момент нервы у спорщиков не выдержали. Поскольку нынче всякое радио это еще и телевидение, видео инцидента доступно в сети и широко обсуждается. Кто кому «навалял» в прямом и переносном?

Прокомментировал скандальный эпизод и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, цитирую: «А вы еще критикуете наше министерство культуры за то, что оно отменило прокатное удостоверение для фильма «Смерть Сталина». Видите, даже такие мастодонты не могут совладать со своими эмоциями», - с явным удовольствием от произошедшего высказался Песков. Хе-хе-хе!

О том, кто одержал победу в дискуссии о Сталине, каждый может сделать вывод сам, просмотрев видео. Оба «мастодонта» уже успели если и не извиниться друг перед другом, то высказать сожаление, но как-то так получилось, что своим поведением, хотели того или нет, они как бы оправдали запрет фильма «Смерть Сталина», поставив в громком цензурном скандале своего рода точку. И это довольно печально, поскольку означает только одно: дальше у нас и морды будут бить в прямом эфире, и неугодные фильмы запрещать, а дай им волю, и к стенке оппонента поставили бы.

Если кто-то думает, что это только у нас в России такой взрывоопасный учебник истории, то он глубоко заблуждается. Вспомним прошлогодний инцидент в США, когда сторонник «конфедератов» на автомобиле въехал в толпу либералов, а ведь в благословенной Америке Гражданская война закончилась сто пятьдесят лет назад. Мы в этом году, напомню, отмечаем столетний юбилей начала нашей Гражданской войны, так что поводов еще раз подраться у Сванидзе и Шевченко хоть отбавляй.

Вчера мы узнали, что в руководстве Псковского музея-заповедника грядут перемены. Как сообщили в государственном комитете Псковской области по культуре, прежний директор Юрий Киселев покидает пост по собственному желанию. Он уйдет на должность заместителя директора музея по научно-исследовательской и экспозиционно-выставочной работе, где, по его словам, займется реализацией масштабных выставочных проектов, а также проектов Всемирного банка, Ганзейских дней, созданием новых музеев.

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Что господину Киселеву мешало заниматься всем выше перечисленным на посту директора, мы спрашивать не будем, а только напомним, что в последнее время Псковский музей-заповедник сотрясали многочисленные скандалы, которые обывателю, быть может, и не очень заметны, и даже кажутся малозначительными, а вот в среде музейщиков вызывают шумные бурления известных пахучих субстанций.

Причем, что немаловажно, с выходом на федеральный музейный уровень. Только за последние полгода с небольшим Псковский музей-заповедник «отметился» тем, что его 1) исключили из Союза музеев России, 2) реставраторы музея вовремя не прошли государственную переаттестацию, а кроме того 3) псковские музейщики фактически «запороли» работу по внесению экспонатов в электронный Государственный каталог музейного фонда. За такое министр Мединский по головке не погладит.

По поводу происходящего в Псковском музее-заповеднике еще летом прошлого года весьма негативно высказался такой авторитетный в музейном деле человек как Михаил Пиотровский, президент Союза Музеев России, член Президиума РАН и директор «Эрмитажа». Цитирую: «Состояние дел в Псковском музее вызывает тревогу у музейного сообщества в целом». Руководство музея попыталось оправдаться тем, что они, дескать, забыли сделать взнос в Союз — всего-то 13 тысяч рублей. Однако позже выяснилось, что дело не только в деньгах. Почти одновременно разразился скандал вокруг иконы Святой Ульяны четырнадцатого века, которая вот уже 24 года находится в реставрационной мастерской музея-заповедника, и еще десять лет назад должна была переместиться в экспозиционные залы. Но по какой-то неведомой причине так до сих пор и не переместилась. Многие недоброжелатели полагают, что икону давно «угробили».

Когда Общественный совет при Госкомитете Псковской области по культуре заинтересовался судьбой реликвии, неожиданно выяснилось, что мало того, что с иконой непонятки, так и сами реставраторы работают незаконно, поскольку не прошли обязательную переаттестацию. И кто в этом виноват? Собственно, именно поэтому, а вовсе не из-за денег, Псковский музей-заповедник и был исключен из Союза музеев России. Таким нетривиальным способом Михаил Пиотровский хотел привлечь внимание псковских властей к тому, что творится в музее.

Уже в новом году разразился другой скандальчик, а именно 13 января секретарь Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Александр Дубинин разместил на своей странице в Фейсбуке ссылку на Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации, где содержалось всего 164 экспоната Псковского музея-заповедника. В то время как у Новгородского музея-заповедника в электронном каталоге числятся 75908 экспонатов. Сравнение определенно не в нашу пользу. Провокация удалась, музейщики учинили в Фейсбуке очередной хайп, и в который раз прозвучала навязчивая мысль: «С этим музеем надо что-то делать».

Кому-то все эти дрязги могут показаться «бурями в стаканах», но штука в том, что сообщество музейщиков очень тесное и конфликтное, и любая распря так или иначе всегда отзывается в чиновных кабинетах улицы, находящейся по соседству от Музейного переулка. Особенно, когда скандалы выходят за пределы Псковщины, на федеральный уровень. Удар по репутации неизбежен, и надо ли это новому топ-менеджменту региона? Видимо, по «совокупности косяков» г-ну Киселеву и было предложено написать заявление по собственному желанию, от которого он уже не смог откреститься.

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий