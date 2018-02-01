Общество

Михаил Ведерников поддержал предложение Юрия Лымаря по использованию мощностей исправительных колоний для изготовления различной продукции

Рабочую встречу с начальником УФСИН России по Псковской области Юрием Лымарем провел в пятницу, 2 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, руководитель региона поинтересовался оперативной обстановкой в исправительных учреждениях, а также поднял вопрос изменения профиля подсобных хозяйств, созданных при колониях.

Михаил Ведерников обратил внимание Юрия Лымаря на нестабильную эпизоотическую ситуацию по африканской чуме свиней. Это связано с тем, что в колониях управления содержится свинопоголовье, и последняя вспышка АЧС в регионе возникла в одной из них. В результате расследования было установлено, что вирус АЧС был занесен в учреждение извне, однако в самой колонии были выявлены нарушения, которые могли способствовать возникновению заболевания. «Целесообразно рассмотреть вопрос альтернативного замещения содержания свиней другими видами животных, птицы в учреждениях УФСИН», - заметил руководитель области. Юрий Лымарь согласился с этим и заверил Михаила Ведерникова в том, что Управление рассматривает возможность замены свиноводческой деятельности разведением бройлеров и бычков.

В свою очередь Юрий Лымарь обратился к Михаилу Ведерникову с просьбой рассмотреть возможность использования мощностей колоний для изготовления различной продукции. Он рассказал, что все пять колоний, входящие в состав областного Управления Федеральной службы исполнения наказания, оборудованы промышленными зонами. Здесь занимаются дерево- и металлообработкой, автосервисом, швейным производством, подсобным хозяйством, изготавливают радиаторы для тракторов. «Ряд продукции, которую область закупает за пределами региона, мы можем делать силами осужденных. Таким образом, давать им возможность заработать, возместить причиненный ущерб и в то же время платить налоги», - пояснил начальник УФСИН.

Михаил Ведерников поддержал это предложение и поручил Юрию Лымарю подготовить соответствующую презентацию.