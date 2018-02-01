Отдел Росгвардии по Псковской области проводит отбор граждан для поступления в вузы войск национальной гвардии

Объем финансирования партпроекта «Культура малой Родины» в Псковской области сохранится на уровне прошлого года

В Пскове стартовали семинары по ЖКХ в рамках проекта «Заряди энергией свой дом»

Вопросы экономики и социальной политики обсудил Александр Козловский с активом Псковского района

Предложения по модернизации «Псковского завода АДС» будут рассмотрены в Госдуме

Псковские пограничники задержали подозреваемого в мошенничестве, объявленного в федеральный розыск

Псковские десантники отправляются в сверхдальний лыжный переход длиной почти в 1000 километров

Журналиста, краеведа, писателя, публициста Олега Калкина будут вспоминать в Пскове 4 февраля

87 тысяч цветов, ввезенных в Псковскую область из Литвы, оказались непригодными для составления букетов

Михаил Ведерников доложил Сергею Шойгу об устройстве детей военнослужащих в детские сады

О сделках с недвижимостью, требующих обязательного нотариального удостоверения, напомнил Росреестр

Опубликованы результаты выездной экспедиции Фонда «Общественное мнение» и Высшей школы экономики в Псковскую область

В Пскове задержали молодого человека, который похитил с прилавка кондитерские изделия

Больше контроля и надзора! - требуют депутаты Пскова

Возбуждено уголовное дело по факту перевозки сигарет в особо крупном размере в товарном поезде, следовавшем из Псковской области в Латвию

Как вести себя на льду, напоминает псковичам ГИМС