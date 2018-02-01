Общество

В Пскове проходит митинг в поддержку спортсменов-олимпийцев #ИГРЫБЕЗЛИДЕРА

В Пскове на площади Ленина сегодня, 3 февраля, проходит митинг в поддержку спортсменов-олимпийцев #ИГРЫБЕЗЛИДЕРА. Перед собравшимися выступят спортсмены, политики и общественные деятели. Акция инициирована Федеральным проектом «Трезвая Россия» по Псковской области с привлечением спортивной общественности.

«Мероприятия проходят не только в Пскове, но и в других городах. Мы хотим, чтобы спортсмены узнали о поддержке. У них нет времени смотреть телевидение, но их тренеры им все передадут. Их заставили выступать без нашего флага, но мы их тут чтим, как героев», - заявил координатор «Трезвой России» в Пскове, организатора Акции Дмитрий Яковлев.

Добавим, что с 10 до 15 часов здесь проходит сбор подписей под открытым письмом в адрес Олимпийского комитета России со словами поддержки. Подписи продолжат собирать в Ледовом дворце с 14 до 17 часов.

Напомним, XXXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в корейском Пхёнчхане.

Исполком Международного Олимпийского комитета объявил о допуске российской сборной к играм в составе 169 спортсменов, что в три раза меньше поданной заявки. При этом наши спортсмены поедут в специальном статусе «спортсмены-олимпийцы из России». Россиян лишили возможности выступать под своим флагом; в случае победы гимн России не прозвучит.