Общество

С сегодняшнего дня псковские рыболовы могут выходить на лед

В Псковской области наступило долгожданное и радостное для многих любителей зимнего отдыха время, с 3 февраля отменен запрет выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, с этого дня рыболовы могут совершенно «законно» и не опасаясь какой-либо ответственности выходить на лед половить рыбу.

В ведомстве напоминают, что даже покрывшиеся ледяным покровом водоемы могут таить в себе опасности. Условиями безопасного передвижения по льду являются знание рисков и надлежащее снаряжение. Приведенные здесь сведения обязательно помогут обеспечить вашу безопасность.

Нельзя выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости, например, в условиях снегопада. Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых!

Необходимо хорошо знать водоём, избранный для рыбалки. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, а также в местах сброса вод промышленных предприятий.

Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наименее надежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Отправляясь на рыбалку, нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым, иметь при себе заряженный мобильный телефон. Важной мелочью могут оказаться свисток и карманный фонарь: в случае непредвиденной ситуации это поможет спасателям при осуществлении поисков в тёмное время суток.

Не забудьте тщательно защитить от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки является надежное и теплое место для сидения, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем.

Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение, поэтому от распития спиртных напитков стоит воздержаться!

Каждому рыболову с собой нужно иметь запас необходимых лично ему лекарственных препаратов и средств для оказания первой медицинской помощи. Неплохо обзавестись пешней. Она поможет прощупать лед, а в случае неприятностей ее можно положить поперек пролома полыньи.

Если вы стали свидетелем несчастного случая, звоните по телефону спасения – «01» или «112» (с мобильного телефона).