Общество

Задержанные в Пскове по подозрению в хищении солдатских продуктов являются представителями коммерческой фирмы - командование ВДВ

В командовании ВДВ опровергли сообщения СМИ о якобы задержании в Пскове двух военнослужащих соединения ВДВ по подозрению в хищении продуктов питания.

«Сообщения отдельных региональных СМИ о якобы задержании правоохранительными органами двух военнослужащих, дислоцированного в Пскове соединения ВДВ по подозрению в хищении продуктов питания, не соответствуют действительности», - сообщил Псковской Ленте Новостей представитель командования Воздушно-десантных войск.

Задержанные полицией г. Псков два гражданских лица являются сотрудниками коммерческой организации и не имеют отношения к Вооруженным силам Российской Федерации, подчеркнул он.

В настоящее время командованием соединения ВДВ совместно с правоохранительными органами проводится проверка деятельности коммерческой организации, оказывавшей в рамках государственного контракта услуги по организации питания военнослужащих соединения ВДВ в г.Псков на условиях аутсорсинга.