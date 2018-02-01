Общество

Псковские профсоюзные активисты поддержали российских олимпийцев

Профсоюзные активисты Псковской области приняли участие в митинге в поддержку спортсменов-олимпийцев #ИГРЫБЕЗЛИДЕРА, который состоялся 3 февраля на площади Ленина в Пскове. Поддержать россиян — участников Олимпийских игр в корейском Пхёнчхане, которые вынуждены будут защищать честь страны без национального флага и гимна, а также тех, кто не был допущен к соревнованиям, вместе с председателем облсовпрофа Ульяной Михайловой пришли представители областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения, профсоюза работников культуры, профсоюза работников образования, работников связи, члены Молодежного совета Псковского облсовпрофа, сотрудники аппарата областного профсоюзного объединения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, перед участниками митинга выступили знаменитые псковские гребцы: серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Москве 1980 года, заслуженный мастер спорта СССР Нина Черемисина, серебряный и бронзовый призер Олимпиады-80 Светлана Семёнова, вышедшая к микрофону с российским флагом, который псковские болельщики брали с собой на игры в Сочи в 2014 году, бронзовый призер летних Олимпийских игр 1996 года Сергей Матвеев, заслуженный тренер РСФСР по академической гребле Владимир Рогожин. Также со словами поддержки к российским олимпийцам обратились депутат Псковского областного Собрания, председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов, мастер спорта России, член сборной страны по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, бронзового призера чемпионата Европы Марина Борисенкова, напомнившая псковичам, что санкции коснулись и паралимпийцев из России и другие представители спортивной общественности.

Добавим, что мероприятия в поддержку российских олимпийцев сегодня проходят во многих городах России. В Пскове акция инициирована Федеральным проектом «Трезвая Россия» по Псковской области.