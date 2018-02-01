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Призер Олимпийских игр Сергей Матвеев: Олимпийские игры для любого спортсмена – это самый главный старт

«Олимпийские игры для любого спортсмена - это самый главный старт», - заявил российский гребец, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Матвеев в ходе акции в поддержку российских олимпийцев и паралимпийцев #ИГРЫБЕЗЛИДЕРА, которая прошла на площади Ленина в Пскове 3 февраля.

«Россия с огромным трудом отстояла возможность участвовать. Ребята, олимпийцы, знайте, что вы будете представлять великую страну, и наши сердца во время состязаний будут биться в унисон с вашими. Мы поддерживаем вас и желаем, чтобы наша команда смогла реализовать огромный труд специалистов и показать самые лучшие результаты», - приводит слова спортсмена пресс-служба регионального отделения «Единой России».

В свою очередь серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по академической гребле Светлана Семенова призвала всех поддержать спортсменов, которые поедут защищать честь страны, несмотря ни на что. «Русские не сдаются, вспомните блокаду Ленинграда!.. Планы Международного олимпийского комитета не сбудутся, Спортивный арбитражный суд доказал, что наши спортсмены, 28 человек, чистые и честные», - отметила она.

Также свою позицию выразила мастер спорта по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, серебряный призер чемпионата мира, победитель многих международных соревнований, неоднократная чемпионка России Марина Борисенкова: «Ехать нужно, потому что люди отдавали свои силы, вкладывали свой труд для того, чтобы показать, насколько они стали сильны, для того, чтобы победить. Это здорово, что ребята наперекор всему собираются всё-таки принять участие в предстоящих Играх».

Добавим, что в ходе акции #ИГРЫБЕЗЛИДЕРА в Пскове проходил сбор подписей под открытым письмом в адрес Олимпийского и Паралимпийского комитетов со словами поддержки российских спортсменов.