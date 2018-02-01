Общество

Андрей Турчак: Вместе мы - сила, которая справится с любыми вызовами

Свыше 250 тысяч представителей «Единой России» по всей стране приняли участие в патриотических акциях, митингах и концертах по всей стране. В Москве представители ЦИК партии «Единая Россия» и московского регионального отделения партии собрались на митинге-концерте «Россия в моем сердце!» на Васильевском спуске, сообщается на официальном сайте партии.

«Свыше 250 тысяч партийцев по всей стране сегодня вышли на улицы и центральные площади своих городов, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, тем, кто стоял за Сталинград, а в дальнейшем гнал фашистов до самого Берлина. Псков, Кемерово, Киров, Сахалин, Камчатка, Москва и многие другие регионы присоединились к патриотической акции «Россия в моем сердце!». Антироссийские санкции, информационная война, а теперь ещё и стремление наших так называемых партнеров запретить российской сборной участвовать в Олимпиаде – это очередная попытка давления на нашу страну с целью пошатнуть уверенность в себе. Но это подход слабых, поэтому мы обязательно победим! Спасибо всем, кто собственным примером сегодня заявил, что вместе мы – сила, которая справится с любыми вызовами», - заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сегодняшние митинги объединили самые разные поколения. Вне зависимости от возраста люди выражали своё почтение нашей истории. Сталинградская битва, годовщину которой мы праздновали вчера, является одной из важнейших вех, которая спасла человечество от фашизма. Сегодня собрались сотни тысяч людей, которые отдали дань памяти героям этого исторического сражения. Кроме того, митинги показали, что наше единство не ослабевает со временем, и мы всегда готовы оказать поддержку друг другу в самых сложных политических условиях. В первую очередь это касается российских спортсменов, которые отправляются на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Сегодня мы поддержали наших олимпийцев», – заявил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко, поблагодарив партийцев за участие в митингах.

Присоединился к этой акции и Псков. Сегодня на площади Ленина собрались сотни горожан, в числе которых именитые и начинающие спортсмены, общественники, представители власти, партийцы и сторонники «Единой России». Неравнодушные псковичи поставили свои подписи под открытым письмом в адрес Олимпийского и Паралимпийского комитетов со словами поддержки российских спортсменов. «Ехать нужно, потому что люди отдавали свои силы, вкладывали свой труд для того, чтобы показать, насколько они стали сильны, для того, чтобы победить. Это здорово, что ребята наперекор всему собираются всё-таки принять участие в предстоящих Играх», - приводит пресс-службе регионального отделения партии слова мастера спорта по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, регионального координатора партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Марины Борисенковой.