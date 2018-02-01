Общество

В Лядах завершается строительство отдельного пожарного поста

Строительство отдельного пожарного поста в селе Ляды Плюсского района близится к завершению. Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов осмотрел объект в ходе рабочей поездки в округ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

К посту подведена электроэнергия и вода, подключено отопление. В настоящее время идут внутренние отделочные работы. По предварительной оценке на их выполнение необходимо около месяца. В соответствии с проектом на посту оборудуется депо на два машиноместа, помещения технического обслуживания, диспетчерской службы, комната для отдыха личного состава.

Предполагается, что работать на посту будут местные жители – 15 человек, включая постоянных дежурных. В настоящее время будущие пожарные проходят тестирование и собеседование с психологом, затем их ждёт обучение. Окончательный состав пока не утверждён, поступают новые заявки от соискателей вакансий.

О необходимости строительства отдельного пожарного поста в отдаленном плюсском селе Александра Котова попросили жители в ходе приема граждан в 2013 году: «Мы сгораем, пока до нас едут пожарные».

Село находится в 47 километрах от Плюссы, в нем проживает около тысячи человек, всего же в состав Лядской волости входит 65 населенных пунктов, общая численность населения составляет около 1800 человек.

Добавим, строительные работы осуществляются за счёт государственной программы Псковской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».