Общество

Псковские десантники начали совершать сверхдальний лыжный переход

Сегодня в Воздушно-десантных войсках стартовал сверхдальний лыжный переход протяженностью более семи тысяч километров, посвященный 100-летию со дня образования Красной армии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Генерал-полковник Андрей Сердюков обращаясь к участникам перехода заявил: «Лыжный переход посвящен празднованию 100-летия со дня образования Красной Армии и Рязанского высшего воздушно-десантного училища».

«Общая протяженность всех маршрутов лыжного перехода составляет более семи тысяч километров», - сообщил командующий ВДВ.

В переходе примут участие 300 военнослужащих ВДВ. Переход разделен на десять маршрутов, группы военнослужащих ВДВ, стартовав в Новороссийске, Пскове, Иванове, Туле, Смоленске, Ульяновске, Камышине, Белгороде, Кубинке и Рязани, каждая команда преодолеет до 1300 километров.

Конечной точкой всех десяти маршрутов станет поселок Поляны Рязанской области.Для военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) старт лыжного перехода, стал началом череды значимых мероприятий 2018 года проводимых в рамках юбилеев Красной Армии и знаменитого десантного вуза.

Псковские десантники стартовали по маршруту лыжного перехода протяженностью 940 километров. «Военно-служащие семьдесят шестой гвардейской десантно-штурмовой дивизии проведут мероприятия в деревне Чернушки Локнянского района Псковской области на месте подвига, который совершил Александр Матросов, закрыв собой амбразуру вражеского пулемета», - отметил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, обращаясь с напутственными словами к учасникам лыжного перехода.

Стартовавший сегодня маршрут перехода команды Псковского соединения пройдет через Великие Луки, Ржев, Москву, Коломну и окончиться в Рязани.

Сверхдальний лыжный переход посвящен 100-летию со дня образования Красной Армии и Рязанского высшего воздушно-десантного училища. В нем участвуют десять групп военнослужащих, общей численностью в 300 человек.

Военнослужащие стартуют в Новороссийске, Пскове, Иванове, Туле, Смоленске, Ульяновске, Камышине, Белгороде, Кубинке и Рязани. Суммарная протяженность всех переходов составит 7678 километров.