Общество

Александр Котов поздравил школу в плюсском селе Ляды со 145-летием

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил педагогический коллектив и учащихся средней общеобразовательной школы плюсского села Ляды с юбилеем – в этом году учебное заведение отметило 145-летие.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, почетными гостями мероприятия также стали глава района Виталий Аршинов, председатель районного Собрания Евгений Барканников, экс-председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов – когда-то и он, также, как Александр Котов, был избран по округу №19, в границах которого находится Плюсский район. На праздник приехали представители регионального управления образования и районного отдела, руководители школ и детских садов муниципалитета, и среди них – депутат Псковского областного Собрания, директор Плюсской средней школы Оксана Лазарева, выпускники прошлых и совсем давних лет, жители села.

«За почти полуторавековой период из стен школы вышло большое количество выпускников, здесь работало много учителей, и сегодня здесь трудится отличный, заслуженный педагогический коллектив, - отметил Александр Котов, приветствуя участников праздничного мероприятия. - Мы все когда-то прошли через школу, получали первые знания, посвятили ей определенный этап своей жизни и даже спустя годы возвращаемся сюда с теплотой в сердце, встречаемся со своими учителями».

«Я хочу пожелать, чтобы Лядская школа и дальше жила и работала, чтобы каждый год к вам приходили новые ученики, чтобы у вас были выпускники с крепкими прочными знаниями, чтобы они выросли порядочными людьми, работали, трудились и приносили пользу обществу, чтобы всегда были признательны своим учителям», - обратился к учителям Александр Котов, высказал слова благодарности директору Елене Моховой за то, что педагогический коллектив Лядской школы с душой относится к работе и к детям, и вручил сертификат на приобретение техники.

Виталий Аршинов назвал школу центром существования села, поблагодарил учителей за терпение, за благородный и нужный труд, за то, что они вкладывают душу в работу с подрастающим поколением.

Все выступающие обращали особое внимание на значимость школы для села. В Лядах проживает около тысячи человек, в школе обучается 95 детей, из них семь первоклассников. С учебным заведением связаны почти все местные мероприятия, праздники, соревнования, она является эпицентром всех сельских событий.

«Это удивительное место, которое даёт возможность жить посёлку, селу, деревне, району, - подтвердил важность школы председатель районного Собрания Евгений Барканников и при этом добавил, что хоть и прожил всю свою жизнь в другой части Плюсского района, многому поучился у местных учителей. – Я с теплотой и добрым чувством думаю о том, что мне приходилось контактировать со многими выдающимся педагогами, работавшими в этой школе. От них я многое почерпнул и впоследствии в своей жизни смог применить. И сейчас в школе работают замечательные люди. Есть среди них и те, кто не первый год входят в состав районного Собрания. Мы говорим о них: это наши люди! Это те, кто болеют за район, несут ответственность».

Юрий Шматов, на протяжении работы четырёх созывов представлявший интересы жителей Плюсского района в Собрании, вместе с учителями вспомнил, как появился у школы в Лядах актовый зал, удобный пищеблок, о том, как вместе мечтали о спортивном зале.

«Я был на всех юбилейных вечерах школы начиная с 60-х годов, - с гордостью добавил Юрий Шматов. - Счастье жить в таком замечательном посёлке, где окружает не только удивительная природа, но люди какие здесь живут! Душа радуется! После окончания учебных заведений многие возвращаются в родное село. В этом заслуга и родителей, и учителей, которые заложили любовь к своей Родине, к своим близким, старикам – то, чего зачастую так не хватает в современном обществе».

Руководитель отдела региональной политики Государственного управления образования Нина Яникова поздравила «весь педагогический коллектив, всех сотрудников школы и ветеранов педагогического труда, учеников настоящих и бывших, выпускников школы, родителей, всех жителей посёлка». Зачитав приветственный адрес управления, она подчеркнула, что школа села Ляды славится высоким качеством образования, общественной активностью, глубоким пониманием необходимости духовно-нравственного воспитания учащихся.

Кроме того, Нина Яникова обратила внимание на школьный музей. Каждый раз, приезжая в районную, сельскую школу, представитель управления образования обязательно знакомится с коллекцией местных находок, предметов сельского быта, фотографиями старожилов, переданных в музей.

В небольшой комнате собраны сотни экспонатов – стенды с вырезками из газет и раритетными снимками, фронтовые письма, прялки, старинные утюги и даже арифмометр. О каждом предмете или этапе жизни села Ляды посетителям музея готовы рассказать школьники – о том, как в 60-е годы прошлого века в Лядах появилась своя небольшая гидроэлектростанция, как вместе с директором Георгием Ткачёвым школьники придумывали картофелекопалку, и даже запатентовали её позже, об уникальном отряде «Вожатёнок», о местном стройотряде – школьная жизнь была настолько насыщенна и интересна, что о ней писали не только в областной газете «Псковская правда», но и в «Пионерской правде», в журнале «Юный техник».

Главный тезис, который звучал на празднике в день 145-летнего юбилея: жить, процветать и развиваться дальше.