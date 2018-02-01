Общество

«Добрый город» объявляет конкурс социально значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни псковичей

Благотворительный фонд «Добрый город» объявляет конкурс социально значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни населения Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, к участию приглашаются как некоммерческие организации, так и частные лица, желающие с пользой для общества воплотить свои идеи в социальной сфере.

Три лучших проекта авторы презентуют на благотворительном вечере «Круг Благотворителей», который «Добрый город» проведет в конце марта в Пскове. В ходе мероприятия планируется собрать 70 000 рублей на реализацию каждого проекта. При этом необходимо учитывать, что в «Круге благотворителей» можно собрать больше или меньше необходимого. Поэтому важно, чтобы проект мог быть реализован с меньшими или большими затратами. Например, учитывая гибкие сроки, количество участников или объектов и так далее.

Еще одно условие – проект должен быть реализован в Пскове и/или Псковской области. Важно, чтобы проекты были не слишком локальными - даже если они проводятся в одной конкретной деревне или городе, идея должна быть понятной и актуальной для людей, которые там не живут.

Срок реализации проекта - 2018 год. По окончании проекта участники предоставляют отчет.

Форму заявки на участие необходимо отправить по электронной почте csdpr@csdpr.ru до 23 февраля 2018 года (включительно). В течение двух недель «Добрый город» выберет три наиболее подходящих проекта, а остальные претенденты войдут в базу благотворительного фонда для поиска финансирования в дальнейшем.

Дополнительную информацию читайте на сайте. По возникшим вопросам можно обратиться по e-mail: csdpr@csdpr.ru или телефону: 8 (911) 351-33-98, 29-10-95.