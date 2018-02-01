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Власти Пскова выразили соболезнования родным и близким Евгения Вагина

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков от себя лично, а также от имени депутатов Псковской городской Думы и сотрудников администрации Пскова выразили соболезнования родным и близким известного кузнеца Евгения Вагина в связи с его гибелью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ г. Пскова.

«Это огромная утрата для города, для каждого псковича. Евгений Васильевич был выдающимся мастером, многогранным художником и просто замечательным человеком. Он собрал вокруг себя практически всех псковских кузнецов, стал основателем "Псковского кузнечного двора" и сохранял за Псковом славу кузнечного города. Его знали по всей стране и за его пределами. Он прославлял наш город не только в своих кузнечных произведениях, но и в своих песнях. Евгений Вагин был очень неравнодушным человеком к нашему городу, был вдохновителем так полюбившегося горожанам фестиваля "День Скобаря" и его постоянным участником. С его уходом Псков потерял еще одного выдающегося гражданина», - сказал Иван Цецерский.

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Псковский кузнец Евгений Вагин закончил политехнический институт, после чего обучался в ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря (г. Москва) по специальности художник-реставратор по металлу.

Художественной ковкой занимался с 1988 года. Неоценимую поддержку и влияние на творчество Евгения Вагина, в первые годы, оказал кузнец и художник Сергей Смирнов. Кузнец принимал участие в реставрационно-позолотных работах на крупнейших культурно-исторических объектах.

С 2008 года являлся организатором и вдохновителем историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском музее-заповеднике.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народный мастер», Почётный член Российской Кузнечной Академии им. проф. А.И. Зимина, лауреат премии «Статус Медиа» в номинации «Культура», лауреат премии «Народное Признание» в номинации «Инициатива». «Народный мастер» Псковской области.