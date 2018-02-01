Общество

В 2018 году Воздушно-космические силы РФ получат более 100 самолетов и вертолетов

Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2018 году получат более 100 новых и модернизированных самолетов и вертолетов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Министерство обороны. Среди техники, которая поступит в ВКС: истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации. Кроме того, запланирована поставка более 10 дивизионных комплектов зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

По итогам прошлого года было получено до 200 современных самолетов и вертолетов, а также более 100 единиц вооружения противовоздушной и противоракетной обороны.