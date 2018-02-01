Общество

Псковичам предлагают проверить свои знания накануне Дня эрудита

В понедельник, 5 февраля, отмечается Всемирный день эрудита. В связи с этим Центральная городская библиотека Пскова приглашает читателей проверить свои знания.

«Кому писатель Антуан де Сент-Экзюпери посвятил свою книгу «Маленький принц»? Какого термина в боксе не существует?Абонемент Центральной городской библиотеки Пскова приглашает читателей узнать ответы на эти вопросы. И не только. Накануне Всемирного дня эрудита предлагаем вам проверить свои знания в философии, астрономии, биологии, истории, культурологии, языкознании, физике, палеонтологии, спорте, искусстве, технике, географии.

В фонде библиотеки находятся книги, в которых вы можете найти ответы на все предложенные вопросы, более 500 тыс. книг в распоряжении наших читателей по всем областям науки. А художественная литература представляет собой отдельный огромный пласт фонда библиотеки.

Проверить себя можно по адресу: г. Псков, ул. Конная, 6. Время работы: 12.00 – 18.00», - сообщили в библиотеке.