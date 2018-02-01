Общество

Патриарх Кирилл на литургии в Кремле помолился о российских спортсменах-олимпийцах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в воскресенье в Успенском соборе Московского Кремля особую молитву на литургии о российских спортсменах-олимпийцах, сообщает ТАСС.

«Вы все знаете, что произошло: не только со спортсменами, но и со страной нашей. Беспрецедентное по своей организованной силе давление на соответствующие международные организации и институты с целью практически выбросить Россию из олимпийского движения, скомпрометировать ее на многие годы, поставить под сомнение самые лучшие достижения наших спортсменов», - сказал патриарх в своей проповеди.

«Вот почему уместным считаем сегодня в этом главном храме нашей церкви особо помолиться об отечестве и о тех, кто будет защищать его на спортивных площадках», - добавил он. «Мы знаем, что правда всегда торжествует, даже если ложь глобально организована. И сегодня у нас есть уверенность, что после соответствующего решения швейцарского суда оклеветанные спортсмены, выдающиеся представители нашего спорта, смогут поехать на Олимпиаду в Южную Корею и защищать честь нашей страны», - отметил предстоятель церкви.

По его словам, попытки влиять на спорт, которыми мы являемся свидетелями, «преследуют конкретные политические цели: целью являются не спортсмены, целью является Россия».