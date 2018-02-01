Общество

В Пушкиногорье детей научили делать «гимнастику по-пушкински»

В субботу, 3 февраля, сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» провели для воспитанников Студии эстетического развития детей, которая с ноября прошлого года работает в музее, одно из самых неожиданных по теме занятий.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, урок назывался «Гимнастика по-пушкински». Детям рассказали о том, как воспитывали девочек и мальчиков в дворянских семьях в конце XVIII — начале XIX веков, так, чтобы юные слушатели смогли сравнить традиции пушкинского времени с современными правилами, принятыми в их собственных семьях и в школе.

Особое внимание на занятии уделили рассказу о физических занятиях для детей и подростков в пушкинское время — в частности тем, которые практиковали в Императорском Царскосельском лицее. Ребята с интересом выполнили ряд физических упражнений с гимнастическими палками из программы физического воспитания лицеистов, отметила в музее.

Фото с официальной страницы Пушкинского Заповедника в социальной сети.

В «Михайловском» напомнили, что занятия студии проходят регулярно, по субботам. На разных уроках дети уже узнали, как, например, различать живопись и графику, или что такое диафильм. Они сами создавали эскизы пригласительных билетов в музей, поздравительные открытки, изучали содержимое дамской сумочкиXIX века, рисовали кадры для мультфильмов, которые они хотели бы выпустить на экран, и так далее.