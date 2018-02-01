Общество

В Совфеде заявили, что лишать богатых пенсионеров пенсии не планируется

Планы по лишению богатых работающих пенсионеров пенсий в российском правительстве не разрабатываются, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что правительство намерено лишить богатых работающих пенсионеров денежной поддержки в 2018 году. Речь идет о людях с годовым доходом более 1 миллиона рублей или с окладом, превышающим средний региональный показатель в 2,5 раза. Подобные меры якобы будут приняты в связи со сложной экономической ситуацией в стране.

«Такие меры не планируются. Это было бы, во-первых, крайне не популярным решением, во-вторых, нелогичным и непродуманным», — сказал Рязанский.