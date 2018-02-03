Общество

Три агентства недвижимости в Великих Луках подозревают в махинациях с маткапиталом

Три агентства недвижимости в Великих Луках подозревают в махинациях с маткапиталом.

Так, в социальных сетях появилась информация о том, что в Великих Луках возбуждено несколько уголовных дел по обналичиванию маткапитала. Как пояснил Псковской Ленте Новостей компетентный источник, знакомый с ситуацией, еще в 2017 году правоохранительными органами было возбуждено 40 уголовных дел в отношении «черных» риэлторов и матерей, которых подозревают в махинациях с маткапиталом.

Как было установлено, гражданки за аферу передали большую часть обналиченных денежных средств за услуги риэлторам.

По информации источника, три известных агентства недвижимости подозреваются в обналичивании более 12 млн рублей. У сотрудников компетентных органов собрана вся доказательная база, проведены обыски в агентствах, но пока материалы уголовных дел не направлены в суд.

По предварительным данным, к уголовной ответственности привлекаются не риэлторские агентства, а сами мамы.