Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Биткоин не может быть пирамидой
дом комфорт-класса в центре Пскова
Пересдача для всех
Пора попросить о снижении тарифов на электроэнергию?
Сага о ТБО
Подарки каждый день
Кому помешала смерть Сталина?
афиша юбилейного пушкинского
Губернатор-2018: победитель получает всё
Телефон прямого эфира 56-73-72
Информационные стенды таблички, вывески
ещё Общество 03.02.2018 11:2549 Голосовать нельзя бойкотировать, или Как в Пскове дискуссионный клуб открывали 05.02.2018 11:100 Петербургская группа «Мегаватты» выступит на «РокМасленице» в Пскове 05.02.2018 10:479 За первые двое суток лыжного перехода российские десантники преодолели 1000 километров 05.02.2018 10:212 Жители Переслегино просят у администрации Псковской области финансовой помощи в ремонте кровли детсада «Росинка» 05.02.2018 10:203 Три агентства недвижимости в Великих Луках подозревают в махинациях с маткапиталом 05.02.2018 10:1728 В Псковской области уничтожили 19 тонн груш, которые пытались ввезти в страну под видом виниловых обоев
Самое популярное 03.02.2018 18:34128 Не стало псковского кузнеца Евгения Вагина 02.02.2018 10:5263 Псковский спорткомплекс «Электрон» продали за 31,5 млн рублей 02.02.2018 12:4243 Игорь Прокофьев покидает пост начальника управления образования Пскова 03.02.2018 20:0720 Власти Пскова выразили соболезнования родным и близким Евгения Вагина 02.02.2018 12:380 Морозы до -20 градусов прогнозируют в Псковской области со следующей недели
 
Общество

Три агентства недвижимости в Великих Луках подозревают в махинациях с маткапиталом

05.02.2018 10:20|ПсковКомментариев: 3

Три агентства недвижимости в Великих Луках подозревают в махинациях с маткапиталом.

Так, в социальных сетях появилась информация о том, что в Великих Луках возбуждено несколько уголовных дел по обналичиванию маткапитала. Как пояснил Псковской Ленте Новостей компетентный источник, знакомый с ситуацией, еще в 2017 году правоохранительными органами было возбуждено 40 уголовных дел в отношении «черных» риэлторов и матерей, которых подозревают в махинациях с маткапиталом.

Как было установлено, гражданки за аферу передали большую часть обналиченных денежных средств за услуги риэлторам.

По информации источника, три известных агентства недвижимости подозреваются в обналичивании более 12 млн рублей. У сотрудников компетентных органов собрана вся доказательная база, проведены обыски в агентствах, но пока материалы уголовных дел не направлены в суд.

По предварительным данным, к уголовной ответственности привлекаются не риэлторские агентства, а сами мамы.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
 

 
опрос
Будете ли вы внимательно следить за зимней Олимпиадой в Корее?
В опросе приняло участие 3 человека
Лента новостей
Последние новости
05.02.2018, 11:150 Псковские росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, благодаря сработавшей сигнализации на АЗС 05.02.2018, 11:101 Петербургская группа «Мегаватты» выступит на «РокМасленице» в Пскове 05.02.2018, 10:541 Дмитрий Шахов вошел в состав Наблюдательного совета Федерации шахмат России 05.02.2018, 10:470 РСХБ первым в 2018 году приступил к льготному кредитованию АПК
05.02.2018, 10:4711 За первые двое суток лыжного перехода российские десантники преодолели 1000 километров 05.02.2018, 10:460 Десятые православные Свято-Тихоновские чтения проходят в Великих Луках 05.02.2018, 10:411 Псковичи завоевали медали соревнований по тайскому боксу 05.02.2018, 10:390 До окончания «дачной амнистии» осталось меньше месяца
05.02.2018, 10:350 Интерактив: Не чистят дорогу в Пушкинских Горах 05.02.2018, 10:240 До 20 лет лишения свободы грозит восьмерым псковичам, которые сбывали наркотики через «закладки» 05.02.2018, 10:212 Жители Переслегино просят у администрации Псковской области финансовой помощи в ремонте кровли детсада «Росинка» 05.02.2018, 10:203 Три агентства недвижимости в Великих Луках подозревают в махинациях с маткапиталом
05.02.2018, 10:1730 В Псковской области уничтожили 19 тонн груш, которые пытались ввезти в страну под видом виниловых обоев 05.02.2018, 10:033 За оскорбление псковского полицейского уроженец Молдовы оштрафован на 20 тысяч рублей 05.02.2018, 09:590 Великолучанки проиграли четыре матча на женском чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола СЗФО 05.02.2018, 09:580 В Псковской области подано первое заявление на ежемесячную выплату из материнского капитала
05.02.2018, 09:480 Встреча невельских и великолукских хоккеистов завершилась со счетом 3:3 05.02.2018, 09:431 В Псковской области пресечена деятельность банды наркоторговцев 05.02.2018, 09:340 Porsche планирует вдвое повысить инвестиции в выпуск электромобилей 05.02.2018, 09:252 Клиенты Псковского филиала РСХБ первыми получат кредиты на льготных условиях
05.02.2018, 09:153 «Самая обаятельная и привлекательная» Ирина Муравьева проведет творческий вечер в Пскове 05.02.2018, 09:070 Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Красногородске 05.02.2018, 08:560 Мальчик пострадал в ДТП на дороге Псков - Гдов 05.02.2018, 08:451 Швейцария и США возглавили список стран - налоговых убежищ - Financial Secrecy Index
05.02.2018, 08:430 Около 70 спортсменов стали участниками чемпионата и первенства СЗФО по панкратиону в Писковичах 05.02.2018, 08:371 Широкую Масленицу отметят в Великих Луках 17  февраля 05.02.2018, 08:279 Высоту потолков в стандартном жилье планируют увеличить до 2,8 метров 05.02.2018, 08:213 Для охранников медучреждений разработали профстандарт
05.02.2018, 08:197 Сборы через «Платон» внесут в Налоговый кодекс 05.02.2018, 08:120 Выставку «Дороги к храму» готовят в «Михайловском» к памятным пушкинским дням 04.02.2018, 22:164 Труп 30-летней псковички «подкинули» в квартиру петербуржца – СМИ 04.02.2018, 21:570 В Москве прошел самый сильный снегопад за всю историю метеонаблюдений
04.02.2018, 21:4913 Ксения Собчак отправляется в США 04.02.2018, 21:271 Жилой дом горел в Пскове 04.02.2018, 20:433 В Латвии граждане России и Эстонии получили сроки за переправку мигрантов 04.02.2018, 18:503 МЧС предупреждает псковичей об опасности несчастных случаев на льду
04.02.2018, 16:490 Сборная России с Аленичевым вновь завоевала «Кубок легенд» 04.02.2018, 16:3519 В центре Москвы мужчина устроил стрельбу и скрылся на Maserati 04.02.2018, 16:0126 В Совфеде заявили, что лишать богатых пенсионеров пенсии не планируется 04.02.2018, 15:362 В СОЦ «Юность» прошел первый этап областных соревнований среди лыжников-гонщиков
04.02.2018, 14:457 Островский военно-исторический музей-заповедник вошел в тройку лучших российских музеев военной истории 04.02.2018, 14:3841 У Псковского драмтеатра появилась «Каштанка» 04.02.2018, 14:298 Вспоминая Станислава Золотцева 04.02.2018, 14:013 В Пушкиногорье детей научили делать «гимнастику по-пушкински»
04.02.2018, 13:510 Легенды советского хоккея в Пскове: как это было. ФОТО 04.02.2018, 13:244 Госдуму и два торговых центра в Москве проверяют после звонков об угрозе взрыва 04.02.2018, 12:5931 Патриарх Кирилл на литургии в Кремле помолился о российских спортсменах-олимпийцах 04.02.2018, 12:2013 Псковичам предлагают проверить свои знания накануне Дня эрудита
04.02.2018, 12:0418 Ученые определили возраст для самого лучшего секса 04.02.2018, 11:3450 Путину передали список бизнесменов, желающих вернуться в Россию из Великобритании 04.02.2018, 11:292 Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом 04.02.2018, 11:020 Мороз и небольшой снег прогнозируются в Псковской области в понедельник
04.02.2018, 10:356 В 2018 году Воздушно-космические силы РФ получат более 100 самолетов и вертолетов 04.02.2018, 10:290 Полиция Псковской области продолжает розыск пенсионера из Великолукского дома-интерната 04.02.2018, 10:017 Псковская область поднялась на 15 позиций в спортивном рейтинге регионов России 04.02.2018, 02:092 Россиянин Гассиев нокаутировал кубинца Дортикоса и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии
03.02.2018, 22:191 YouTube будет помечать ролики государственных СМИ 03.02.2018, 21:116 «Добрый город» объявляет конкурс социально значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни псковичей 03.02.2018, 20:297 В Острове открылся новый фитнес-клуб «Атлетик» 03.02.2018, 20:0720 Власти Пскова выразили соболезнования родным и близким Евгения Вагина
03.02.2018, 19:4837 В Сирии сбит российский Су-25 03.02.2018, 19:080 Александр Котов поздравил школу в плюсском селе Ляды со 145-летием 03.02.2018, 18:4419 Псковские десантники начали совершать сверхдальний лыжный переход 03.02.2018, 18:34128 Не стало псковского кузнеца Евгения Вагина
03.02.2018, 18:063 Продолжаются поиски жителя печорской деревни с татуировкой «За ВДВ» 03.02.2018, 17:551 В Лядах завершается строительство отдельного пожарного поста 03.02.2018, 17:2265 Андрей Турчак: Вместе мы - сила, которая справится с любыми вызовами 03.02.2018, 17:072 Следственный комитет предлагает пересмотреть процедуру усыновления детей
03.02.2018, 16:518 Призер Олимпийских игр Сергей Матвеев: Олимпийские игры для любого спортсмена – это самый главный старт 03.02.2018, 16:262 «Легенды хоккея» обыграли сборную Псковской области со счетом 8:3 03.02.2018, 16:200 До -10 опустится температура в Псковской области в воскресенье 03.02.2018, 15:5314 Псковские профсоюзные активисты поддержали российских олимпийцев
03.02.2018, 15:380 Матч со звездами хоккея стартовал в Пскове 03.02.2018, 15:090 С сегодняшнего дня псковские рыболовы могут выходить на лед 03.02.2018, 15:0712 Задержанные в Пскове по подозрению в хищении солдатских продуктов являются представителями коммерческой фирмы - командование ВДВ 03.02.2018, 14:410 Отдел Росгвардии по Псковской области проводит отбор граждан для поступления в вузы войск национальной гвардии
03.02.2018, 14:0912 Фотофакт: Легче знаки поставить, чем ямы засыпать? 03.02.2018, 13:429 Что делать, если мошенники шантажируют эротическими видео, рассказали псковичам в полиции 03.02.2018, 13:330 Названы лучшие из самодельных открыток, присланных на конкурс в «Михайловское» 03.02.2018, 13:0934 В Пскове проходит митинг в поддержку спортсменов-олимпийцев #ИГРЫБЕЗЛИДЕРА
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru