Общество

В Псковской области подано первое заявление на ежемесячную выплату из материнского капитала

В Псковской области подано первое заявление на ежемесячную выплату за счет средств материнского капитала. Ее будет получать семья из Порховского района, в которой в январе этого года родился второй ребенок. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

Напомним, что органы ПФР по Псковской области принимают заявления на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату. В Псковской области доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина составляет 17697 рублей.

Подать заявление можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка, обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда России или в МФЦ. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в кредитной организации.

Размер выплаты зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года.

В Псковской области это 10 652 рублей.

Пример:

Семья из Пскова: мама – бухгалтер, папа – электрик в жилищной компании и их сын 5 лет. В январе 2018 года в семье родилась дочь.

В 2017 году мама заработала 180 тыс. руб. (зарплата 15 тыс. руб. в месяц), папа – 276 тыс. руб. (зарплата 23 тыс. руб. в месяц). Иных доходов не было.

Годовой доход семьи в 2017 году – 456 тыс. руб. Доход семьи делится на 12 месяцев, а потом на 4 человек: 456 000÷12÷4 = 9500 руб./чел. в месяц.

Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в Пскове во 2 квартале 2017 года – 11 798 руб. Соответственно, 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина – 17 697 рублей.

То есть доход на одного члена семьи в 2017 году составляет 9500 руб. – менее 1,5 минимума трудоспособного гражданина в Псковской области во 2 квартале 2017 года (17 697 руб.).

Это значит, что семье положена ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала в размере 10 652 руб. в месяц – прожиточный минимум ребенка в Псковской области.

Получить полную информацию о необходимом комплекте документов, сроках обращения и местах приема заявлений, расчете среднедушевого дохода семьи и другим вопросам, касающимся получения выплат, можно по телефону: (8 8112) 56-62-19.