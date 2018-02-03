Общество

Жители Переслегино просят у администрации Псковской области финансовой помощи в ремонте кровли детсада «Росинка»

Родительский комитет детского сада «Росинка» великолукского поселка Переслегино просит администрацию Псковской области оказать финансовую помощь в капитальном ремонте кровли здания. Соответствующее обращение опубликовала на сайте ведерников.рф представительница родительского комитета учреждения.

Она сообщила, что группы на втором этаже разрушаются, в одном месте течь еще осенью прошла в ясельную группу на первый этаж. Администрация Переслегинской гимназии неоднократно обращалась в администрацию района с проблемой, но ни у района, ни у гимназии, тем более денежных средств на ремонт крыши нет.