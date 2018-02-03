Общество

В Псковской области уничтожили 19 тонн груш, которые пытались ввезти в страну под видом виниловых обоев

В Себежском районе задержана партия свежих груш. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, 19 тонн польских фруктов пытались провезти через границу, как виниловые обои, груз был задержан правоохранительными органами и передан должностным лицам Управления.

В рамках реализации указа президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской федерации» №391 от 29.07.2016 года, указа президента Российской Федерации от 29.06.2016 года № 305 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» крупная партия груш уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов.