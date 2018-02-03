Общество

«Консультант Плюс» приглашает псковичей на курсы по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг»

Компания «Консультант Плюс» предлагает псковичам принять участие в курсах повышения квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг», которые проводятся совместно с ЗАО «Сбербанк –АСТ» и «Центром образования «ЭЛКОД». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Консультант Плюс», в результате прохождения курсов слушатели получат удостоверения о повышении квалификации (120 часов) установленного образца. Начало обучения 13 февраля.

Напомним, в декабре 2017 года в федеральный закон №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были внесены масштабные изменения.

Основное новшество — переход к конкурентным закупкам в электронной форме. Проводить в такой форме открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок и запрос предложений заказчики могут добровольно с 1 июля 2018 года. Обращаем внимание на то, что некоторые нововведения в сфере закупок нужно применять уже сейчас. Так, например, с 31 декабря 2017 года госконтракт на обращение с твердыми коммунальными отходами можно заключить у единственного поставщика по п.8 ч.1 ст. 93 закона №44. До этого заказчикам чаще всего приходилось заключать контракты с единственным поставщиком на сумму до 100 тыс. рублей. Нововведение же позволит сэкономить денежные средства, расходуемые на закупки малого объема.

Также с 2018 года вступят в силу новые правила о запрете на допуск иностранного ПО: запрет больше не касается ПО из государств - членов ЕАЭС.

Кроме того, вскоре изменятся требования к банкам, выдающим гарантии для обеспечения контрактов и заявок. С 1 июня 2018 года заказчики должны будут принимать гарантии банков, отвечающих специальным требованиям правительства. Перечень таких банков появится на сайте Минфина.