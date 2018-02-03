За первые двое суток лыжного перехода российские десантники преодолели 1000 километров

Российские десантники, осуществляя беспрецедентный лыжный переход за первые двое суток, преодолели 1000 километров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
В ходе движения по своим маршрутам военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) уже посетили более 15 населенных пунктов, где провели военно-патриотические мероприятии с элементами показательных выступлений по рукопашному бою.
Военнослужащие ВДВ в ходе перехода на лыжах посетят места воинской славы, знаковых сражений, подвигов героев Отечества.
Шестого февраля одна из команд десантников отдаст дань памяти защитникам Отечества у подножья Мамаева кургана в городе Волгоград.
С сегодняшнего дня лыжники при посещении населенных пунктов находящихся на маршрутах движения будут проводить встречи с учащимися в учебных заведениях, где будут рассказывать о важных событиях совершенных военнослужащими Красной Армии, о ярких страницах истории современных Вооруженных Сил.
В лыжном переходе участвуют команды из соединений ВДВ дислоцированных в городах Новороссийск, Псков, Иваново, Тула, Уссурийск, Ульяновск, Камышин, Улан-Удэ, Кубинка, а так же команда из РВВДКУ находящегося в городе Рязань.
Все за время сверхдальнего лыжного перехода десантники пройдут через сто пятьдесят восемь населенных пунктов, в шестидесяти девяти из которых проведут военно-патриотические акции и мероприятия, с показательными выступлениями разведчиков и встречами с учащимися учебных заведений.
Сверхдальний лыжный переход десантников посвящен 100-летию со дня образования Красной Армии и Рязанского высшего воздушно-десантного училища. В нем участвуют десять групп военнослужащих, общей численностью более 300 человек.
Военнослужащие стартовали 3 февраля в 11.00 из городов Новороссийск, Псков, Иваново, Тула, Смоленск, Ульяновск, Камышин, Белгород, Кубинка, Рязань и до 19 февраля преодолеют расстояние в 7678 километров.
Окончат свой патриотический маршрут все команды десантников 19 февраля в населенном пункте Поляны (Рязанская область).