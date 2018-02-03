Общество

За первые двое суток лыжного перехода российские десантники преодолели 1000 километров

Российские десантники, осуществляя беспрецедентный лыжный переход за первые двое суток, преодолели 1000 километров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В ходе движения по своим маршрутам военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) уже посетили более 15 населенных пунктов, где провели военно-патриотические мероприятии с элементами показательных выступлений по рукопашному бою.

Военнослужащие ВДВ в ходе перехода на лыжах посетят места воинской славы, знаковых сражений, подвигов героев Отечества.

Шестого февраля одна из команд десантников отдаст дань памяти защитникам Отечества у подножья Мамаева кургана в городе Волгоград.

С сегодняшнего дня лыжники при посещении населенных пунктов находящихся на маршрутах движения будут проводить встречи с учащимися в учебных заведениях, где будут рассказывать о важных событиях совершенных военнослужащими Красной Армии, о ярких страницах истории современных Вооруженных Сил.

В лыжном переходе участвуют команды из соединений ВДВ дислоцированных в городах Новороссийск, Псков, Иваново, Тула, Уссурийск, Ульяновск, Камышин, Улан-Удэ, Кубинка, а так же команда из РВВДКУ находящегося в городе Рязань.

Все за время сверхдальнего лыжного перехода десантники пройдут через сто пятьдесят восемь населенных пунктов, в шестидесяти девяти из которых проведут военно-патриотические акции и мероприятия, с показательными выступлениями разведчиков и встречами с учащимися учебных заведений.

Сверхдальний лыжный переход десантников посвящен 100-летию со дня образования Красной Армии и Рязанского высшего воздушно-десантного училища. В нем участвуют десять групп военнослужащих, общей численностью более 300 человек.

Военнослужащие стартовали 3 февраля в 11.00 из городов Новороссийск, Псков, Иваново, Тула, Смоленск, Ульяновск, Камышин, Белгород, Кубинка, Рязань и до 19 февраля преодолеют расстояние в 7678 километров.

Окончат свой патриотический маршрут все команды десантников 19 февраля в населенном пункте Поляны (Рязанская область).