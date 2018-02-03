Общество

В ходе акции «День профсоюзов» в Гдове была поднята проблема низких зарплат муниципальных служащих

2 февраля специалисты Псковского облсовпрофа в рамках акции «День профсоюзов» побывали в Гдовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, заместитель председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль, заведующий отделом социально-экономических и трудовых отношений Псковского облсовпрофа Татьяна Бергер, главный правовой инспектор облсовпрофа Наталья Лепаловская, главный технический инспектор труда Елена Никифорова, председатель областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова встретились с представителями трудовых коллективов государственных учреждений и сферы социального обслуживания, потребкооперации, культуры.

В ходе встречи, которая прошла в администрации Гдовского района, заместитель председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль рассказала о результатах работы областного профсоюзного объединения за 2017 год, о планах на 2018 год и на ближайший квартал текущего года, а также о социальных проектах, реализуемых на базе Псковского облсовпрофа. Она напомнила, что работа в рамках социального партнерства ведется в соответствие с трехсторонним региональным соглашением, которое заключается каждые три года между профсоюзной стороной, администрацией Псковской области и региональным объединением работодателем. Также в регионе создана и активно действует областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

«Практически весь прошлый год профсоюзная сторона проводила мониторинг состояния заработной платы работников бюджетной сферы, выполнения «майских указов» президента РФ. Несмотря на то, что стремление выполнить указы в части роста заработной платы работников бюджетной сферы у органов исполнительной власти есть, не по всем категориям работников это удается сделать. В целом по средней заработной плате работников бюджетной сферы Псковская область находится на последнем месте в СЗФО и занимает 63-65 место по РФ, опережая лишь некоторые субъекты РФ», - отметила Надежда Партхаль. При этом она подчеркнула, что в Псковской области в среднюю заработную плату включаются и социальные выплаты — в частности, 1100 рублей компенсации за жилищно-коммунальные услуги для сельских специалистов. «Нам это кажется несправедливым, в течение второго полугодия практически все заседания областной трехсторонней комиссии и ее рабочих групп были направлены на то, чтобы эта выплата была исключена из расчета средней заработной платы. Эта борьба на сегодня успехом не увенчалась, поэтому работа продолжается», - рассказала заместитель председателя Псковского облсовпрофа.

Также будет продолжена работа над тем, чтобы исключить зависимость объема этой выплаты от занимаемой работником ставки. Сейчас профсоюзная сторона ожидает исправления этой ситуации, поскольку администрация Псковской области неоднократно демонстрировала готовность к обсуждению и решению данного вопроса. Одновременно на повестке дня стоит вопрос индексации этой выплаты.

Заведующий отделом социально-экономических и трудовых отношений Псковского облсовпрофа Татьяна Бергер рассказала участникам встречи о той работе, которую псковские профсоюзы провели, борясь за индексацию окладов работников бюджетной сферы региона. В результате этой работы в Псковской области – в единственном субъекте Федерации – с 1 октября 2017 ода оклады этой категории работников были проиндексированы на 2 процента. А с 1 января 2018 года – на 4 процента. Но данная индексация не коснулась муниципальных служащих, заработная плата которых последний раз повышалась в 2012 году.

Представители Гдовской района, в свою очередь, отметили, что оклады муниципальных служащих, работающих на селе, настолько низкие, что даже индексация на 10 процентов не приведет к какому-то значимому увеличению. Например, если речь идет о сумме в 2 тысячи 525 рублей, как у одного из сельских специалистов. Специалисты Псковского облсовпрофа предложили обсудить данную проблему в рамках Форума граждан, работающих и проживающих в сельской местности, который пройдет 16 февраля в Пскове в большом зале Дома Союзов.

По окончании встречи представители Псковского облсовпрофа почтили память воинов, павших при освобождении Гдова от немецко-фашистских захватчиков и при исполнении воинского долга на границе, гдовичей - Героев Советского Союза.