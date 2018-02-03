Общество

Олег Брячак: В строительство спорткомплекса «Электрон» было вложено более 100 млн рублей

В строительство псковского спорткомплекса «Электрон», который в конце января был продан на торгах за 31 млн рублей, было вложено более 100 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН высказал лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

«В этот комплекс было вложено гораздо больше средстве, чем те, за которые он продан. Он обошелся в сумму за 100 млн рублей», - отметил он.

Показательным политик назвал процесс закрытия спортивного комплекса. Связывает он это исключительно с политическими мотивами бывшей администрации Псковской области.

«Что будет с "Электроном", я сейчас сказать не могу. В свое время я помогал с запуском этого комплекса. В результате появилась возможность рекомендовать собственникам внедрять различные социальные программы для пенсионеров, малообеспеченных семей. Дети из детдомов всегда посещали бассейн бесплатно. Тем, что "Электрон" закрыли, сделали хуже не мне, а тем людям, которые туда ходили», - сказал он.

По словам Олега Брячака, в настоящий момент он продолжает следить за судьбой спорткомплекса. «Но я могу только следить», - подчеркнул он, добавив, что не удивится, если на месте бассейна появится автосалон. «Единственное, что могут сделать депутаты городской думы, внести изменения в бюджет и заложить средства на приобретение комплекса в муниципальную собственность, но уже на условиях нынешнего владельца», - заключил парламентарий.