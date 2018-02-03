Общество

Социально незащищенные жители Псковской области могут получить бесплатную юридическую помощь

Жители Псковской области, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или относящиеся к категории социально-незащищенных, могут получить бесплатные консультации специалистов Псковского областного отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, юристы оказывают правовую помощь в рамках проекта «Защита прав социально незащищенных граждан посредством развития системы бесплатной юридической помощи на территории Псковской области», который получил грантовую поддержку президента РФ в размере более 1,3 млн рублей.

На эти средства кроме бесплатных консультаций, оказываемых в Пскове по адресу ул. Ленина, д. 7, специалисты выезжают в районы Псковской области для проведения информационных дней правовой помощи. На базе Ассоциации также создана юридическая клиника для студентов профильных факультетов, где юноши и девушки приобретают практические навыки оказания юридической помощи.

«Наш проект способствует формированию у граждан полноценного представления о возможности решить проблему инструментом закона», ‒ отметила координатор реготделения «Ассоциация юристов России» Неля Лебедева и добавила, что цель проекта состоит в налаживании взаимодействия и возможностей информационного обмена между профессиональным юридическим сообществом, государственными органами власти и органами местного самоуправления, социально ориентированными НКО, а также другими лицами и объединениями, заинтересованными в развитии бесплатной юридической помощи.

«Ассоциация юристов России» ‒ общероссийская общественная организация, объединяющая практикующих юристов, государственных и общественных деятелей. В Псковской области Ассоциация ведет работу с 2010 года. Специалисты оказывают бесплатную юридическую помощь населению, проводят общественную экспертизу законопроектов, повышают качество юридического образования. За это время в Ассоциацию обратились более 4,5 тыс человек.