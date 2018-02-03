Общество

Псковичи присоединились к акции «Случайный вальс»

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области вместе с участниками команды «Молодежки ОНФ» присоединились к всероссийской акции «Случайный вальс», посвященной 75-летию победы в Сталинградской битве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОНФ, по инициативе активистов Народного фронта в течение дня 2 февраля в городском пассажирском транспорте, а также на Октябрьском проспекте областного центра звучала знаменитая мелодия «Случайный вальс» и звуковое сопровождение, рассказывающее о великой дате, которой предшествовало самое кровопролитное сражение в истории человечества, и о песне, написанной спустя несколько дней после победы в Сталинградской битве в 1943 г.

Команда «Молодежки ОНФ» организовала флешмоб, участники которого исполнили вальс на глазах «случайных зрителей» в Детском парке Пскова. Увидев танцующие пары и услышав звуки мелодии, прохожие останавливались, людей переполняли эмоции, отмечают организаторы акции.

«С помощью этой акции мы еще раз напомнили жителям Пскова о героических днях, о подвиге народа, об одном из ключевых моментов истории Великой Отечественной войны – героической дате окончания Сталинградской битвы, победа в которой стала коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. История, которая легла в основу создания песни «Случайный вальс», очень трогательная. Она была написана по просьбе военного летчика, который познакомился с девушкой и перед отправкой на фронт успел станцевать с ней вальс. Чтобы разыскать девушку, летчик попросил композитора написать песню. Услышав эту песню по радио, девушка откликнулась, написала на радио письмо, в котором просила узнать адрес летчика, но к тому времени он героически погиб в бою. Сегодня мы танцевали вальс за всех, кто не вернулся. Акция символизирует связь поколений и память, которую мы бережно храним в наших сердцах», - отметил активист регионального отделения ОНФ Сергей Лазученков.

Мероприятия, посвященные 75-летию победы в Сталинградской битве, проходили по всей стране. В акции «Молодежки ОНФ» приняли участие более 60 регионов России.