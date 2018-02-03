Общество

На 68 тысяч рублей оштрафованы псковские рыбаки за неделю

16 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов выявлено в Псковской области за минувшую неделю.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, наложено штрафов на сумму 68 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 26 тыс. рублей, изъято 9 кг водных биоресурсов и 2 незаконных орудия лова.

Всего за неделю госинспекторами рыбоохраны на территории Северо-Западного федерального округа выявлено 135 административных правонарушений и наложено штрафов на сумму 489 300 рублей.