Общество

В правительстве РФ не обсуждаются инициативы, снижающие доступность бесплатной медпомощи - Минздрав

Минздрав России заявляет, что инициатива о снятии с государства части расходов на бесплатную медицину не обсуждалась, а для повышения роли страховых компаний в системе ОМС была сформирована система страховых представителей, которая доказывает свою эффективность.

«Конституция РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам нашей страны. Никаких инициатив, которые были бы направлены на снижение доступности бесплатной медицинской помощи, не обсуждалось и не обсуждается», - заявили журналистам в пресс-службе министерства в понедельник.

Более того, отметили в Минздраве, Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов была расширена правительством РФ.

В частности, в 2018 году предусмотрено значительное увеличение расходов на медпомощь за счет средств системы ОМС - прирост составит 333 млрд. рублей (увеличение на 21,5 %). "Это позволит повысить тарифы на все виды медицинской помощи и расширить спектр методов высокотехнологичной медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС", - заявили в Минздраве.

Одновременно с этим проводится системная работа по совершенствованию финансовой модели здравоохранения, добавили в министерстве.

Там пояснили, что сегодня модель здравоохранения принципиально отличается от той, которая существовала в Советском Союзе, когда финансирование осуществлялось сметно, а средства не следовали за пациентом. Сегодня же, сообщили в Минздраве, оплата медицинской помощи зависит от объема оказанной помощи, ее качества, а распределение средств осуществляется в соответствии со страховыми принципами.

«Иными словами, современная российская модель предполагает ответственность ее участников. Такого рода модели внедрены в странах, где высок уровень государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем Минздравом России два года назад был инициирован проект по повышению роли страховых компаний в системе здравоохранения: перевод их из финансовых операторов в реальные защитники прав застрахованных. Для чего министерством была сформирована система страховых представителей - сотрудников страховых организаций, основной задачей которых является консультирование, сопровождение пациентов при получении медицинской помощи и защита их прав.

К настоящему моменту, по данным министерства, помощь пациентам оказывают более 8 тысяч 600 поверенных.

«Примером эффективной работы страховых представителей может служить тот факт, что после начала активного индивидуального информирования представителями пациентов о необходимости прохождения диспансеризации, ее объем за год увеличился на 5,6 %, а количество обоснованных жалоб снизилось в два раза», - подчеркнули в Минздраве.

В сообщении уточняется, что оно было выпущено «в связи с появлением в СМИ информации о якобы имеющем место обсуждении вопросов снятия государством с себя обязательств по обеспечению бесплатной медицинской помощи».

Ранее в понедельник «Ведомости» сообщили, что чиновники и эксперты обсуждают реформу обязательного медицинского страхования (ОМС). По данным источников издания, предлагается повысить ответственность страховых компаний за здоровье людей и снять часть ответственности с государства, для чего, в частности, выделить в программе ОМС виды медицинской помощи, расходы на которые легче прогнозируются, - например часть амбулаторной - и привлечь страховщиков к формированию разумных, с их точки зрения, тарифов. «Речь не идет о сложных заболеваниях вроде онкологии», - подчеркнул топ-менеджер страховой компании «Ведомостям».

«В конце января в Минфине на совещании с участием министра финансов Антона Силуанова, представителей ЦБ и крупных страховых компаний обсуждался вопрос об ОМС, рассказывает топ-менеджер страховой компании. Роль страховщиков недостаточна, констатировало, по словам топ-менеджера, совещание: они лишь пропускают через себя деньги и анализируют счета», - пишут «Ведомости».

По информации источника издания, «участники сошлись на том, что нужно попробовать реформировать экономику здравоохранения в нескольких пилотных регионах».