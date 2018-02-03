Общество

Псковичей приглашают в областную библиотеку на День информации

6 февраля в 14.30 Псковская областная библиотека (ул. Профсоюзная, д. 2) приглашает на День информации «Безопасность человека. Противодействие виртуальному терроризму», который проводится совместно с Управлением МВД России по Псковской области, Общественным советом при УМВД.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, День информации будет посвящен безопасности человека, особенно молодежи, в Интернет-пространстве, безопасности личной информации в сети, защите и способам борьбы с угрозами, вирусами терроризма.

Встреча состоится в рамках Недели безопасного Рунета.

Вход свободный.

Телефон для справок: 72-32-28.