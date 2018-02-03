Общество

Координатор партпроекта «Новая школа» в Псковской области выступил за проведение мониторинга электронной записи в школы

Партийный проект «Единой России» «Новая школа» проведет мониторинг наличия системы электронной записи в школы в регионах до конца февраля. Об этом заявила федеральный координатор партпроекта, депутат Государственной Думы Алена Аршинова на селекторном совещании, посвященном реализации проекта Партии в 2018 году.

«Возникший ажиотаж вокруг записи детей в школы не в последнюю очередь связан с несовершенством механизма записи детей в школы и провоцирует коррупцию, создает серьезные неудобства родителям. Цивилизованным выходом из ситуации является введение единой федеральной электронной очереди записи детей в школы по аналогии с записью детей в детские сады», - приводит словам Алены Аршиновой пресс-служба партии.

Координатор партпроекта напомнила, что в 2014 году благодаря «Единой России» была введена единая федеральная электронная очередь записи детей в детские сады. «Многие проблемы, в том числе связанные с коррупционными схемами и многочасовыми очередями, удалось решить. Именно такой механизм сегодня родителям понятен», – отметила она.

В этой связи Аршинова призвала региональных координаторов партпроекта в короткие сроки провести всероссийскую проверку наличия в своих регионах электронной очереди записи детей в первые классы (имеется ли, когда введена, если нет, то, когда планируется ввести). «По итогам обработки полученной информации Партия выйдет с аналитикой по данному вопросу и соответствующими предложениями», – подчеркнула она.

«Единая Россия» также призывает губернаторов, глав городов заранее к следующей записи в первые классы школ инициировать муниципальные (региональные) электронные очереди с внятными критериями, а уже введенные электронные системы проверить на бесперебойность их работы», – добавила Алена Аршинова.

По словам регионального координатора партпроекта «Новая школа», депутата областного Собрания Владимира Яникова, Псковская область поддерживает проведение такого мониторинга. «В нашем регионе введена электронная запись и в школы, и в детские сады, но, конечно, не везде. К примеру, если говорить о сельских школах, то в этом нет необходимости. А в городах, наоборот, электронная очередь помогает решить многие проблемы при устройстве ребенка в образовательное учреждение», - цитирует парламентария пресс-службе регионального отделения «Единой России».