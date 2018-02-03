Общество

В Пскове превышен недельный эпидпорог по ОРВИ

В период с 29 января по 4 февраля на территории Псковской области заболел ОРВИ 4901 человек. Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный врач Центра гигиены и эпидемиологии по Псковской области Сергей Никифоров, в числе заболевших 814 детей в возрасте до 2 лет, 1424 ребенка от 3 до 6 лет, 1372 - от 7 до 14 лет и 1291 взрослый.

В Пскове недельный эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен на 8,3%. Заболевание зарегистрировано за неделю у 2328 человек, в том числе у 397 детей до 2 лет, у 731 - от 3 до 6 лет, у 537 детей в возрасте от 7 до 14 лет и у 663 взрослых.

Добавим, что случаев гриппа в Псковской области на сегодняшний день не зафиксировано.