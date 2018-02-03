Общество

169 арестов на имущество должников наложили псковские приставы за несколько часов

В первом рейде 2018 года судебные приставы-исполнители Пскова, Великих Лук и районов области посетили квартиры и организации должников, у которых накопилась значительная задолженность по различным видам исполнительных производств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в задачи проводимого рейда входили исполнительные действия в адресах должников, составление актов ареста имущества, а также разъяснительная работа с гражданами о правовых последствиях неуплаты имеющейся у них задолженности.

В рейд судебные приставы региона взяли с собой около 1400 исполнительных производств. Двери открыли 352 жителя региона. «Кто-то из них оказался тем самым должником, а кто-то и снимает квартиру у разыскиваемого должника». - отметили в ведомстве.

В ходе рейда взыскано с должников было 549 тысяч рублей, а в качестве меры принудительного взыскания судебными приставами-исполнителями Управления ФССП России по Псковской области было произведено 169 арестов имущества должников на сумму 13 миллионов 265 тысяч рублей, из них 7 арестов наложено на автотранспортные средства должника и несколько арестов на земельные участки. Под арест попали также телевизоры, мебель, компьютеры, планшеты, мелкая бытовая техника, мобильные телефоны.

Наибольшее количество арестов (42) было произведено судебными приставами-исполнителями ОСП г. Великие Луки. 149 должников за неуплату своих долгов получили требование о явке к приставу-исполнителю. У 199 должника составлены акты осмотра имущества, и у 49 судебными приставами-исполнителями установлены источники получения дохода.

Подобные рейды судебных приставом-исполнителей являются очень эффективной мерой понуждения должников к оплате своих задолженностей.

Напомним, что в целях исполнения судебного решения по взысканию задолженностей судебный пристав-исполнитель имеет право обращать взыскание на заработную плату, пенсию, иные виды доходов должника, производить опись его движимого и недвижимого имущества, накладывать на это имущество арест, а также временно ограничивать должника в праве выезда за пределы РФ и ограничивать в пользовании специальным правом (водительскими правами). Не копите свои долги, проверяйте себя через «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России.