Общество

Железнодорожники Октябрьской магистрали обеспечивают бесперебойное движение поездов в условиях снегопада

На территории Октябрьской железной дороги продолжаются обильные снегопады. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЖД, в тяжелых метеоусловиях сотрудники подразделений магистрали обеспечивают своевременную расчистку железнодорожной инфраструктуры от снега. На линии Санкт-Петербург - Москва прирост снежного покрова, начиная с 3 февраля, составляет 35-45 см. Благодаря слаженным действиям железнодорожников, сильные осадки не повлияли на движение поездов по графику.

Работы по расчистке снега продолжаются, за прошедшие сутки, 4 февраля, в зоне ответственности магистрали было освобождено от снега более 2,7 тыс. км путей. На борьбу с осадками было выведено 70 снегоуборочных и снегоочистительных машин, вывезено порядка 93 тыс. м3 снега. На помощь технике вышло более 2300 работников подразделений дороги. Для предотвращения налипания снега на провода при проведении технического обслуживания грузовых и пассажирских электровозов токоприемники обрабатываются специальной антигололедной смазкой.