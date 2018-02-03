Общество

Ни одной ЧС не зарегистрировано в Пскове в январе

Сегодня, 5 февраля, глава Пскова Иван Цецерский провел координационное совещание с должностными лицами администрации города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», открывая совещание, глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил все городские службы за грамотную и оперативную работу в первый месяц 2018 года, организацию и проведение праздничных мероприятий, особенно в дни новогодних каникул. «По отзывам псковичей, все довольны», - подвел итог глава Пскова.

В свою очередь заместители главы администрации города Пскова и руководители профильных управлений и комитетов доложили об итогах работы в январе и основных задачах на следующий месяц.

Так, начальник управления городского хозяйства (УГХ) Алексей Захаров напомнил, что в Пскове продолжается формирование списка общественных городских территорий на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». По информации начальника комитета по гражданской обороне, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) администрации Пскова Владимира Воробьева в январе в городе не было зарегистрировано ни одного случая чрезвычайной ситуации. Все 66 аварийных ситуаций, возникших в первый месяц 2018 года, были ликвидированы в кратчайшие сроки.

И. о. начальника управления образования Анна Кузыченко отметила, что в начале января особое внимание было уделено запуску отопительной системы образовательных учреждений после новогодних каникул. Кроме того она рассказала, что сейчас в Пскове проходят традиционные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют».

Как рассказал руководитель комитета по физической культуре и спорту и делам молодежи Александр Гаврилов, в Пскове в январе, как только установились отрицательные температуры и выпал снег, открылся городской каток на стадионе «Машиностроитель» и лыжные трассы в Корытово.

Из ключевых направлений работы муниципалитета Иван Цецерский назвал подготовку города к проведению мероприятий патриотической направленности. В первую очередь речь идет о праздновании 100-летнего юбилея боев под Псковом в 1918 году, послуживших началу становления регулярной Красной Армии. Также в городе пройдут мероприятия, посвященные очередной годовщине вывода Советских войск из Афганистана.

Напомним, постановление главы Пскова об организации координационных совещаний главы города было подписано в ноябре 2017 года. В соответствии с ним совещания проходят каждый первый понедельник месяца. Первое состоялось 5 декабря 2017 года.