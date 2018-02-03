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Игорь Каплий может сменить Алексея Наумца на посту командира 76-й дивизии ВДВ

Начальник боевой подготовки командования ВДВ полковник Игорь Каплий может сменить генерал-майора Алексея Наумца в должности командира 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей стало известно из собственных источников. По информации собеседников ПЛН, представление нового командира может пройти уже во вторник, 6 февраля, с участием командования ВДВ.

Игорь Каплий. Фото: газета «Красная звезда»

В Воздушно-десантных войсках в настоящее время не комментируют данную информацию и предлагают дождаться официальных заявлений.

Напомним, в декабре 2017 года ПЛН сообщала, что Алексей Наумец может покинуть должность командира 76-й дивизии ВДВ и продолжить службу на руководящей должности в Москве.

Сам комдив позднее пояснил, что не отрицает такой возможности, однако «решение зависит от командования».

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«Всё решит Главнокомандующий по представлению командующего Воздушно-десантными войсками. В настоящее время Указа нет. Так что слухи о моем повышении сильно преувеличены», - сказал в декабре Алексей Наумец.