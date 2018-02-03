Общество

«Ночь науки» в Псковском лицее экономики и основ предпринимательства прошла с аншлагом

«Ночь науки» в Псковском лицее экономики и основ предпринимательства № 10 прошла с аншлагом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков» со ссылкой на директора школы, депутата Псковской городской Думы Ольгу Федорову, на мероприятие пришли не менее 300-400 детей.

В этот день был организован вечер встречи выпускников, поэтому в числе участников были и выпускники прошлых лет с детьми, а также друзья лицеистов из других школ.

Учителями-предметниками и предметными кафедрами лицея были организованы несколько площадок: «Виртуальная экскурсия по Лондону», «Научный проект «Роза ветров», «Загадочные явления атмосферы Земли», «Исторический квест «В гостях у Грозного», «Искусство ораторского мастерства», «Научно-исследовательская лаборатория «Эксперимент УМ», «Математика «голыми руками», «Лингвистические игры», «Экологический след». В качестве гостя свои киберпрограммы показал Центр науки и спорта «Без предела».

«Это был наш первый опыт, - проанализировала «Ночь науки» Ольга Федорова. - В каждом мероприятии мы ставим задачу вовлечения в процесс максимального количества учащихся. В этом случае, как и в традиционной «Битве хоров», нам также удалось достичь поставленных целей. Безусловно, будем продолжать».