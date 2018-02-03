Студентам Псковской области предлагают рассказать, в чем заключается #ИскусствоЖить

Молодежь Псковской области приглашают принять участие во втором всероссийском молодежном фестивале социальной рекламы «#ИскусствоЖить».
Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель РШ МГЕР, депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова, «МедиаГвардия» объявила о старте приема заявок на участие во втором всероссийском молодежном фестивале социальной рекламы «#ИскусствоЖить». Молодым людям от 14 до 35 лет предлагают поразмышлять над результатом и последствиями того или иного жизненного выбора и изобразить их в творческой форме.
Фестиваль социальной рекламы «#ИскусствоЖить» призван обратить внимание молодежи на злободневные проблемы, стоящие сегодня перед социумом, а также продемонстрировать возможность позитивных изменений в жизни каждого и общества в целом. Как отмечают организаторы, работы участников фестиваля должны мотивировать человека сделать правильный выбор в пользу активной гражданской позиции, здорового образа жизни, культуры, достойного будущего и т.д.
До 22 февраля на почту festival_mediagvardia@mail.ru организаторы фестиваля будут принимать конкурсные работы в трех основных номинациях:
Оценивать креативность, социальную значимость и глубину работ будет группа независимых экспертов. Финал фестиваля пройдет в период с 1 по 3 марта.