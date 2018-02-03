Общество

Студентам Псковской области предлагают рассказать, в чем заключается #ИскусствоЖить

Молодежь Псковской области приглашают принять участие во втором всероссийском молодежном фестивале социальной рекламы «#ИскусствоЖить».

Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель РШ МГЕР, депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова, «МедиаГвардия» объявила о старте приема заявок на участие во втором всероссийском молодежном фестивале социальной рекламы «#ИскусствоЖить». Молодым людям от 14 до 35 лет предлагают поразмышлять над результатом и последствиями того или иного жизненного выбора и изобразить их в творческой форме.

Фестиваль социальной рекламы «#ИскусствоЖить» призван обратить внимание молодежи на злободневные проблемы, стоящие сегодня перед социумом, а также продемонстрировать возможность позитивных изменений в жизни каждого и общества в целом. Как отмечают организаторы, работы участников фестиваля должны мотивировать человека сделать правильный выбор в пользу активной гражданской позиции, здорового образа жизни, культуры, достойного будущего и т.д.

До 22 февраля на почту festival_mediagvardia@mail.ru организаторы фестиваля будут принимать конкурсные работы в трех основных номинациях:

«Я выбираю…» - в данной категории будут рассматриваться конкурсные работы, отражающие значимость выбора человека в пользу спорта, культуры, искусства, активной гражданской позиции и др. Рассказывающие о последствиях сделанного или не сделанного вовремя выбора;

«Истории простых людей» - видео-работы, рассказывающие истории людей, которые каждый день меняют страну к лучшему своими поступками и позитивным отношением к жизни;

«Медиасфера будущего» - конкурсные работы, направленные на пропаганду информационной безопасности и противодействие распространению противоправного контента в Сети, раскрывающие влияние медиасферы на образ жизни человека. Пофантазировать на выше обозначенные темы организаторы предлагают в формате социальных плакатов, видеороликов, интернет-контента.

Оценивать креативность, социальную значимость и глубину работ будет группа независимых экспертов. Финал фестиваля пройдет в период с 1 по 3 марта.

Положение о конкурсе>>>>

Заявка на фестиваль>>>>