Общество

Пожарная обстановка в Великих Луках в 2017 году была стабильной

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Великие Луки (КЧС и ПБ) Всеволод Куплайс представил Великолукской городской Думе информацию об итогах работы комиссии в 2017 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Всеволод Куплайс сообщил, что деятельность КЧС и ПБ в прошедший период была направлена на выполнение практических мероприятий по реализации государственной политики в области совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В отчетный период осуществлялся мониторинг по оценке общей обстановки по природным и техногенным угрозам проводился комплекс мер правового, организационного, материально-технического и экономического характера, направленных на предупреждение ЧС, повышение возможностей по их ликвидации, сокращение потерь и совершенствование мероприятий по жизнеобеспечению населения.

В 2017 году на территории Великих Лук не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Стабильной была пожарная обстановка: произошло 443 загорания, что немного меньше, чем в 2016-м, из них в жилых домах и хозяйственных постройках – 27. Это также ниже показателя прошлого года, когда их было 44. В результате пожаров погиб 1 человек и 15 пострадало. Если сравнивать с 2016-м – погибших было 6, а пострадавших 5. Также в весенний период зарегистрировано 68 горений сухой растительности и 2 пала травы.

Продолжая доклад, Всеволод Куплайс сообщил, что на водных объектах города в 2017 году утонуло 2 человека. Так, в мае текущего года на водном объекте «Нагульный пруд «Лазавицкий» мужчина утонул при купании, а молодой человек утонул в августе в реке Ловать, прыгнув с железнодорожного моста.

По результатам проведения с 19 по 22 мая 2017 года командно-штабного учения гражданской обороны деятельность КЧС и ПБ в организации и осуществлении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций оценена на «хорошо».