Общество

В Великих Луках подростковая преступность за год снизилась на 36,7%

В Великих Луках подростковая преступность за год снизилась на 36,7%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, такие данные в ходе очередной сессии городской думы привела заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Елена Муравьева.

Также, по ее словам, произошло снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления в группе по предварительному сговору и в вместе со взрослыми. Уменьшилось количество тяжких преступлений.

Основной причиной, толкающей несовершеннолетних на преступный путь, Елена Муравьева назвала уклонение родителей от воспитания собственных детей. «Каждый третий подросток, совершивший преступление, проживает в семье, где родители привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению детей. Безразличное отношение к детям, отказ от выполнения воспитательных функций, пьянство, скандалы, распад семей – все эти факторы имеют большое криминогенное значение», - отметила она.

Елена Муравьева обратила внимание не то, что данные проблемы случаются и во вполне благополучных семьях, где чрезмерная загруженность родителей рабочими обязанностями приводит к эмоциональному отдалению членов семьи, ослаблению контроля за детьми, падению родительского авторитета. Поэтому основной задачей всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должна быть и является работа с семьей.