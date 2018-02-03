Общество

Бывший малолетний узник рассказала псковским школьникам об освобождении Ленинграда

Встреча «Клуба рассказов» состоялась в конце января со школьниками МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А. С. Пушкина». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Красном Кресте, в гости к учащимся пришла свидетельница страшных времен Великой Отечественной войны, бывший малолетний узник фашистских концлагерей Людмила Рожковая. Несмотря на свой почтенный возраст, она хорошо помнит события страшных военных лет и службу своего отца, мужественного псковича, артиллериста-защитника Ленинграда.

Людмила Рожковая рассказала детям, как ее отец в рядах Советской Красной армии оборонял блокадный Ленинград, как ежедневно советские войска пытались прорвать блокаду города, как подвозили солдат и старались увозить жителей. Она вспоминает: «… железнодорожная станция была в низинке, а фашистские войска занимали высоты над ней. Они расстреливали всех, кто выбегал из поезда. Из трупов люди строили заградительные стены чтобы хоть некоторые могли спастись. Была «Дорога жизни», а эту называли «Дорога смети». Мало кто выживал на этой станции, но солдаты ехали на защиту Ленинградцев…»

В советских войсках служили разные люди. Людмила Рожковая рассказала и еще об одном псковиче - Александре Волкове, именем которого теперь названа улица на Запсковье: «…он в одну руку взял автомат, а в другую гранату, пополз на первый дзот. Кинул гранату, выпустил очередь из автомата. Но остался еще второй дзот, ни гранат, ни пуль не осталось. Не знаю, о чем он думал в ту секунду, но он грудью прыгнул на него и на мгновение остановил пулемет, чтобы другие бойцы смогли встать в атаку. Александр Иванович не повторил ничей подвиг, он совершил собственный!»

Гостья «Клуба рассказов» показала ребятам суровою солдатскую долю - награду за освобождение Ленинграда - свернутый вчетверо, почти истлевший листок – справка-приказ о награждении за прорыв блокады. Этот листок солдат должен был постоянно носить в нагрудном кармане, а потеря его была равна расстрелу.

«Школьники внимательно слушали рассказ о событиях, которые они знают только из учебников истории. Далекие исторические факты обретали реальность благодаря рассказу живого свидетеля. Полная тишина в течение всего урока стала доказательством неподдельного интереса к рассказу гостей», - отметили в общественной организации.

В конце встречи ребята подходили посмотреть ордена и медали, которыми награждена Александра Рожковая и ее отец. Спрашивали, как она сама пережила эти страшные времена. Женщина с удовольствием и слезами отвечала детям и пообещала, что в следующий раз расскажет о жизни в трудовом концентрационном лагере со своей тетей и бабушкой.

Напомним, что такие особенные встречи «Клуба рассказов» проходят в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.