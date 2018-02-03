Общество

Псковский филиал Академии ФСИН России готовится к проведению комплексных учений «Итог-2018»

Сегодня в Псковском филиале академии состоялось совещание с организаторами и участниками проведения комплексных учений «Итог-2018», которые будут проходить среди курсантов пятого курса с 10 по 18 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, руководитель штаба учений - заместитель начальника филиала по кадрам - начальник отдела кадров Дмитрий Алексеев обратил внимание собравшихся, что в этом году впервые комплексные учения в филиале стартуют одновременно с Академией ФСИН России по специализации «Обеспечение безопасности в УИС». Ряд заданий разработаны и будут проводиться совместно с ведущим с вузом ФСИН России. В течение недели курсанты в условиях непрерывно развивающихся событий в игровой форме и с распределением ролей будут выполнять различные задания, воспроизводя ситуации, реально возникающие в практической деятельности сотрудников исправительных учреждений.

Помогать в этом пятикурсникам будет профессорско-преподавательский состав Псковского филиала академии, а также сотрудники отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

Сегодня на совещании решались организационные вопросы для обеспечения согласованности действий каждого из участников проведения учений.

Отметим, что «Итог-2018» - важная часть практического обучения, которая завершится анализом работы как курсантов, так и в целом игровых коллективов. Участникам учений будут выставлены оценки и даны соответствующие рекомендации. Уже через полгода выпускники Псковского филиала академии отправятся для прохождения службы в 31 территориальный орган ФСИН России.